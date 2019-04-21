АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали рост ногтей с необходимостью приматов адаптироваться для жизни на деревьях
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Эксперты рассказали о причинах не использовать смартфон с разбитым экраном

Очень часто можно встретить людей, продолжающих использовать смартфон, несмотря на то, что у него разбитый экран. Эксперты рассказали об основных причинах, почему нельзя поступать подобным образом.
Эксперты рассказали о причинах не использовать смартфон с разбитым экраном

В первую очередь, это небезопасно для самого человека, он может порезать себе пальцы и руку, а также повредить ухо и лицо. Эксперты рассказали и об очень мелких частицах стекла, способных попасть в рот или дыхательные пути. Использование смартфона с разбитым экраном опасно не только для человека, но и для устройства. Главная особенность современных дисплеев – это сенсорное управление. В случае повреждения этой части телефона весь дисплей со временем перестанет реагировать на прикосновения пальцев.

Следующая причина не использовать смартфон с разбитым экраном – это повреждение внутренностей устройства. В современной технике ее комплектующие расположены близко друг к другу, и повреждение одной части может сказаться на другой. Продолжительное использование такого телефона рано или поздно приведет к поломке иных его компонентов.
Эксперты рассказали о причинах не использовать смартфон с разбитым экраном

Последняя причина, выделенная экспертами, это проникновение влаги. Экраны современных смартфонов в том числе выполняют функцию защиты внутренностей от попадания воды и конденсата. В случае повреждений подобное свойство теряется и ставит под угрозу весь смартфон. В качестве временной меры эксперты посоветовали использовать защитные стекла и пленки.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Збруев против публичного
Диетолог рассказала о трех правилах
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Актриса Инна Чурикова вспомнила о
Ученые предложили создать «гараж» для
Королеве Великобритании Елизавете
Участнице шоу «Дом-2» Ирине Пинчук
Эксперты рассказали о причинах не
В Нижегородской области
Ольгу Бузову заметили в компании мужа
Ученые связали рост ногтей с
Израильский дипломат Яков Кедми заявил
Влад Соколовский стал крестным отцом
WhatsApp тестирует сканер отпечатка для
Специалисты составили рейтинг необычных
Агата Муцениеце пожаловалась на сильные
Мужу Ксении Бородиной напомнили, как в
КНДР хочет укрепить экономические связи
Ученые рассказали о шести симптомах
В Сети появилась запись разговора
Эксперты назвали предварительные
Юлия Барановская не подтвердила слухи о
Yamaha начала разработку нового
Воздыхатель Ольги Бузовой показал
Прохор Шаляпин провел выходные в бане
Компания «Аквариус» представила первый
Уилл Смит рассказал о завершении съемок
Супруг Ксении Собчак рассказал, что в
Эксперты дали советы по правильному
Ксения Собчак: «Алла Пугачева не
Просмотреть все новости