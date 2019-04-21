Эксперты рассказали о причинах не использовать смартфон с разбитым экраном





В первую очередь, это небезопасно для самого человека, он может порезать себе пальцы и руку, а также повредить ухо и лицо. Эксперты рассказали и об очень мелких частицах стекла, способных попасть в рот или дыхательные пути. Использование смартфона с разбитым экраном опасно не только для человека, но и для устройства. Главная особенность современных дисплеев – это сенсорное управление. В случае повреждения этой части телефона весь дисплей со временем перестанет реагировать на прикосновения пальцев.Следующая причина не использовать смартфон с разбитым экраном – это повреждение внутренностей устройства. В современной технике ее комплектующие расположены близко друг к другу, и повреждение одной части может сказаться на другой. Продолжительное использование такого телефона рано или поздно приведет к поломке иных его компонентов.Последняя причина, выделенная экспертами, это проникновение влаги. Экраны современных смартфонов в том числе выполняют функцию защиты внутренностей от попадания воды и конденсата. В случае повреждений подобное свойство теряется и ставит под угрозу весь смартфон. В качестве временной меры эксперты посоветовали использовать защитные стекла и пленки.