КНДР хочет укрепить экономические связи с Россией





О некоторых деталях рассказало японское издание Mainichi. По его информации, государственная программа экономического развития КНДР была принята еще в марте 2016 года и рассчитана на период с 2016 по 2020 год. С тех пор документ так и не был опубликован, поэтому никто не знал, каково его содержание. В нем эксперты признают, что уровень промышленного производство в энергетической и угольной сферах находится на низком уровне. Также не оставлена без внимания тема дефицита в сфере пищевых продуктов и товаров повседневного пользования.В связи с этой ситуацией руководство КНДР в 2016 году утвердило стратегию технологического перевооружения экономики, диверсификации экономических связей с соседями и всеобъемлющего внедрения новых методов управления хозяйственной деятельностью государства. Вопрос внешнеполитических связей в данном документе также был затронут. Согласно ему, КНДР планирует отказаться от односторонних отношений с Китаем и начать активное взаимодействие с другими соседними странами, в том числе с Россией.К 2020 году Пхеньян планировал увеличить товарооборот с РФ до 1 млрд долларов. Несмотря на это, согласно официальным данным Росстата, в 2018 году этот показатель составил всего 34 млн.