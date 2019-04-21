АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали секреты для максимально эффективного использования Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

КНДР хочет укрепить экономические связи с Россией

КНДР имеет планы на укрепление экономических связей с Россией. Об этом говорится в государственной программе экономического развития 2016-2020 года, ставшей доступной мировой общественности совершенно недавно.
КНДР хочет укрепить экономические связи с Россией

О некоторых деталях рассказало японское издание Mainichi. По его информации, государственная программа экономического развития КНДР была принята еще в марте 2016 года и рассчитана на период с 2016 по 2020 год. С тех пор документ так и не был опубликован, поэтому никто не знал, каково его содержание. В нем эксперты признают, что уровень промышленного производство в энергетической и угольной сферах находится на низком уровне. Также не оставлена без внимания тема дефицита в сфере пищевых продуктов и товаров повседневного пользования.

В связи с этой ситуацией руководство КНДР в 2016 году утвердило стратегию технологического перевооружения экономики, диверсификации экономических связей с соседями и всеобъемлющего внедрения новых методов управления хозяйственной деятельностью государства. Вопрос внешнеполитических связей в данном документе также был затронут. Согласно ему, КНДР планирует отказаться от односторонних отношений с Китаем и начать активное взаимодействие с другими соседними странами, в том числе с Россией.

К 2020 году Пхеньян планировал увеличить товарооборот с РФ до 1 млрд долларов. Несмотря на это, согласно официальным данным Росстата, в 2018 году этот показатель составил всего 34 млн.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Выбор редакции
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Израильский дипломат Яков Кедми заявил
Влад Соколовский стал крестным отцом
WhatsApp тестирует сканер отпечатка для
Специалисты составили рейтинг необычных
Агата Муцениеце пожаловалась на сильные
Мужу Ксении Бородиной напомнили, как в
КНДР хочет укрепить экономические связи
Ученые рассказали о шести симптомах
В Сети появилась запись разговора
Эксперты назвали предварительные
Юлия Барановская не подтвердила слухи о
Yamaha начала разработку нового
Воздыхатель Ольги Бузовой показал
Прохор Шаляпин провел выходные в бане
Компания «Аквариус» представила первый
Уилл Смит рассказал о завершении съемок
Супруг Ксении Собчак рассказал, что в
Эксперты дали советы по правильному
Ксения Собчак: «Алла Пугачева не
Ученые развеяли три основных мифа
Вечер памяти Евгения Осина в Москве
Xiaomi анонсировала беспроводной утюг
Меган Маркл и принц Гарри рассматривают
Наталья Подольская опубликовала фото
Ученые назвали лучший йогурт для
В Мексике белая акула напала на
Эксперты назвали секреты для
В Сети опубликовали макеты новых
“Роскосмос” озвучил дату запуска новой
Toyota показала хэтчбек Corolla 2019 от
Просмотреть все новости