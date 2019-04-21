Уилл Смит рассказал о завершении съемок «Плохих парней - 3»
Закончился съемочный процесс киноленты «Плохие парни - 3». Актер Уилл Смит сообщил поклонникам о работе над продолжением известного фильма.
Как сообщает «Слово и Дело», артист опубликовал в социальной сети Instagram кадр, где он с коллегой сидит под зонтом от солнечных лучей. В комментарии под снимком он написал о завершении съемок, добавив, что можно «выпить коктейль и отдохнуть».
«Плохие парни-3» выйдут на экраны в январе следующего года, режиссерами кинокартины являются Адиль Эль Арби и Билал Фалла. В главных ролях снимались Мартин Лоуренс и Уилл Смит. Первый эпизод вышел более 20 лет назад. В центре сюжета находится история двух сотрудников полиции из различных социальных слоев, которые вместе раскрывают преступления.
Как сообщает «Слово и Дело», артист опубликовал в социальной сети Instagram кадр, где он с коллегой сидит под зонтом от солнечных лучей. В комментарии под снимком он написал о завершении съемок, добавив, что можно «выпить коктейль и отдохнуть».
«Плохие парни-3» выйдут на экраны в январе следующего года, режиссерами кинокартины являются Адиль Эль Арби и Билал Фалла. В главных ролях снимались Мартин Лоуренс и Уилл Смит. Первый эпизод вышел более 20 лет назад. В центре сюжета находится история двух сотрудников полиции из различных социальных слоев, которые вместе раскрывают преступления.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:00