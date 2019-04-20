В Китае найдена гробница возрастом 13 500 лет с обезглавленной девушкой





Возраст обезглавленной девушки на момент ее смерти составлял от 13 до 18 лет. Она была захоронена в необычной сидячей позе, на корточках, окруженная некоторыми предметами, что свидетельствует о формировании ритуалов погребения уже в те древние времена. Ученые отмечают, что пока им не известно, когда именно девушка потеряла голову: еще при жизни или уже будучи мертвой, в таком случае это может являться частью традиции местных людей той эпохи.Анализ останков погибшей позволил установить, что возраст захоронения составляет 13 500 лет, что делает его самым древним на территории Китая. Археологи уверены, что все факты говорят о том, что уже тогда у жителей Поднебесной было сформированы понятия о жизни и смерти, а также имелось представление о влиянии обряда захоронения на загробную судьбу человека.Ученые планируют продолжить раскопки руин города Цинтана и надеются найти другие подобные гробницы, ведь они позволят им узнать еще больше информации о древних жителях этих территорий и их культуре. Китайские археологи отмечают, что последняя находка не является самой древней во всем мире, но для их страны является настоящим национальным научным прорывом.