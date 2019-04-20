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Певица Бьянка поучаствовала в обнаженной фотосессии

Певица Бьянка показала обнаженное тело на новой фотографии, которая была опубликована на просторах ее страницы в сети Instagram. Поклонники назвали снимок 33-летней звезды провокационным.
Певица Бьянка поучаствовала в обнаженной фотосессии

Татьяна Липницкая, известная также как Бьянка, удивила публику обнаженным фото, которое было сделано во время одной из новых фотосессий. Артистка позирует перед объективом камеры без одежды, прикрывая обнаженное тело красной накидкой. Однако на кадре видна голая спина звезды, которая частично скрыта волосами, а также часть ягодиц. Кроме того, певица оставила лаконичную подпись, пожелав доброго дня своим подписчикам.

Поклонники артистки оставили массу комплиментов в комментариях под записью, отметив, что Бьянка сумела впечатлить своими формами. Певица часто балует фанатов кадрами из жизни, например, показывает своего кота и домашнюю еду.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:44

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