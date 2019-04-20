Уфологи: Инопланетяне с планеты Нибиру уже живут в России





Отечественные уфологи рассказывают, что в последнее время стало появляться слишком много свидетельств присутствия инопланетян среди обычных людей. Это говорит о том, что жители дальней планеты Нибиру, уже не первый год движущейся по направлению к Земле, начали появляться в человеческих населенных пунктах, используя для этого телепортацию, считают сторонники подобных теорий. Такие люди уверены, что представители внеземных цивилизаций готовятся к захвату человечества, и они близки к началу реализации этого плана.В качестве доказательств уфологи ссылаются на многочисленные факты необъяснимых событий, происходящих в последнее время: появления странных объектов и гравитационных аномалий, а также активизация НЛО прямо возле Международной космической станции (МКС), о чем свидетельствовали астронавты, летающие на нее.Уфолог из Дальнего Востока уверен, что инопланетяне с планеты Нибиру уже находятся прямо в России и готовятся к нападению. По его словам, наибольшую активность они проявляют на территории Нижнего Новгорода, где у них может находиться крупная база. Сторонник теории заговора утверждает, что людям необходимо готовиться к противостоянию с внеземными силами.