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Уфологи: Инопланетяне с планеты Нибиру уже живут в России

Российские уфологи из Дальнего Востока сообщают о том, что инопланетяне с планеты Нибиру уже могут жить среди людей. Они уверены, что представители внеземных цивилизаций активизировали свою деятельность и уже телепортируются на Землю, в том числе в Россию.
Уфологи: Инопланетяне с планеты Нибиру уже живут в России

Отечественные уфологи рассказывают, что в последнее время стало появляться слишком много свидетельств присутствия инопланетян среди обычных людей. Это говорит о том, что жители дальней планеты Нибиру, уже не первый год движущейся по направлению к Земле, начали появляться в человеческих населенных пунктах, используя для этого телепортацию, считают сторонники подобных теорий. Такие люди уверены, что представители внеземных цивилизаций готовятся к захвату человечества, и они близки к началу реализации этого плана.

В качестве доказательств уфологи ссылаются на многочисленные факты необъяснимых событий, происходящих в последнее время: появления странных объектов и гравитационных аномалий, а также активизация НЛО прямо возле Международной космической станции (МКС), о чем свидетельствовали астронавты, летающие на нее.

Уфолог из Дальнего Востока уверен, что инопланетяне с планеты Нибиру уже находятся прямо в России и готовятся к нападению. По его словам, наибольшую активность они проявляют на территории Нижнего Новгорода, где у них может находиться крупная база. Сторонник теории заговора утверждает, что людям необходимо готовиться к противостоянию с внеземными силами.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:40

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