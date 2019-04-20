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В Сети опубликовали основные характеристики флагманского смартфона Google Pixel 4 XL

В Сети опубликовали основные характеристики нового устройства от Google – Pixel 4 XL. Флагманский смартфон может получить малый объем оперативной памяти (4 ГБ) и восьмиядерный процессор Snapdragon 855, а также будет работать на операционной системе Android Q.
В Сети опубликовали основные характеристики флагманского смартфона Google Pixel 4 XL

Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте бенчмарка Geekbench. Новый флагманский смартфон от Google Pixel 4 XL, несмотря на свой статус, может получить всего 4 ГБ оперативной памяти, хотя подобные ее размеры обычно имеют устройства бюджетного и среднего класса. При этом новинка будет располагать топовым восьмиядерный процессором Snapdragon 855. Также стало известно, что новинка функционирует на основе операционной системы Android Q.

Эксперты отмечают, что тестирование в бенчмарке Geekbench проходил инженерный вариант Pixel 4 XL, поэтому при выходе на рынок флагманский смартфон от Google может получить другие характеристики и, следовательно, производительность. Объем оперативной памяти к тому моменту имеет шансы претерпеть изменения в сторону увеличения, уверены специалисты. Согласно их предположениям, он может составить 8 ГБ, как и полагается смартфону подобного статуса, являющегося флагманом во всем модельном ряде бренда. Пока Google не сообщала никаких подробностей относительно даты представления своей новинки публике.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:57

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