В Сети опубликовали основные характеристики флагманского смартфона Google Pixel 4 XL
В Сети опубликовали основные характеристики нового устройства от Google – Pixel 4 XL. Флагманский смартфон может получить малый объем оперативной памяти (4 ГБ) и восьмиядерный процессор Snapdragon 855, а также будет работать на операционной системе Android Q.
Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте бенчмарка Geekbench. Новый флагманский смартфон от Google Pixel 4 XL, несмотря на свой статус, может получить всего 4 ГБ оперативной памяти, хотя подобные ее размеры обычно имеют устройства бюджетного и среднего класса. При этом новинка будет располагать топовым восьмиядерный процессором Snapdragon 855. Также стало известно, что новинка функционирует на основе операционной системы Android Q.
Эксперты отмечают, что тестирование в бенчмарке Geekbench проходил инженерный вариант Pixel 4 XL, поэтому при выходе на рынок флагманский смартфон от Google может получить другие характеристики и, следовательно, производительность. Объем оперативной памяти к тому моменту имеет шансы претерпеть изменения в сторону увеличения, уверены специалисты. Согласно их предположениям, он может составить 8 ГБ, как и полагается смартфону подобного статуса, являющегося флагманом во всем модельном ряде бренда. Пока Google не сообщала никаких подробностей относительно даты представления своей новинки публике.
Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте бенчмарка Geekbench. Новый флагманский смартфон от Google Pixel 4 XL, несмотря на свой статус, может получить всего 4 ГБ оперативной памяти, хотя подобные ее размеры обычно имеют устройства бюджетного и среднего класса. При этом новинка будет располагать топовым восьмиядерный процессором Snapdragon 855. Также стало известно, что новинка функционирует на основе операционной системы Android Q.
Эксперты отмечают, что тестирование в бенчмарке Geekbench проходил инженерный вариант Pixel 4 XL, поэтому при выходе на рынок флагманский смартфон от Google может получить другие характеристики и, следовательно, производительность. Объем оперативной памяти к тому моменту имеет шансы претерпеть изменения в сторону увеличения, уверены специалисты. Согласно их предположениям, он может составить 8 ГБ, как и полагается смартфону подобного статуса, являющегося флагманом во всем модельном ряде бренда. Пока Google не сообщала никаких подробностей относительно даты представления своей новинки публике.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:57