В Сети опубликовали основные характеристики флагманского смартфона Google Pixel 4 XL





Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте бенчмарка Geekbench. Новый флагманский смартфон от Google Pixel 4 XL, несмотря на свой статус, может получить всего 4 ГБ оперативной памяти, хотя подобные ее размеры обычно имеют устройства бюджетного и среднего класса. При этом новинка будет располагать топовым восьмиядерный процессором Snapdragon 855. Также стало известно, что новинка функционирует на основе операционной системы Android Q.Эксперты отмечают, что тестирование в бенчмарке Geekbench проходил инженерный вариант Pixel 4 XL, поэтому при выходе на рынок флагманский смартфон от Google может получить другие характеристики и, следовательно, производительность. Объем оперативной памяти к тому моменту имеет шансы претерпеть изменения в сторону увеличения, уверены специалисты. Согласно их предположениям, он может составить 8 ГБ, как и полагается смартфону подобного статуса, являющегося флагманом во всем модельном ряде бренда. Пока Google не сообщала никаких подробностей относительно даты представления своей новинки публике.