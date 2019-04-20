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Ирина Цывина успела рассказать возлюбленному о своей беременности

Ирина Цывина перед смертью успела рассказать возлюбленному о своей беременности. Денис Сердюков планировал свадьбу с артисткой.
Ирина Цывина успела рассказать возлюбленному о своей беременности

«Две недели назад Ирина рассказала мне, что беременна. Требуется провести вскрытие тела», - сообщил 49-летний актёр в студии программы «Прямой эфир».

Сердюков добавил, что недавно в паре с Ириной Цывиной записал музыкальную композицию, однако не успел презентовать её на большой сцене. Возлюбленный актрисы узнал о смерти возлюбленной из чата в мобильном мессенджере. После ухода знаменитости из жизни был создан чат для её близких, в котором всех оповестили о печальном событии.

Актер признался, что общался с возлюбленной за несколько часов до её смерти. Он написал ей сообщение 17 апреля, которое было доставлено в 14:03. Цывина на пожелание доброго дня ответила, что сейчас спит. Сердюков отправил еще одно сообщение в 21:45, однако оно осталось непрочитанным.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:07

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