Ирина Цывина успела рассказать возлюбленному о своей беременности





, - сообщил 49-летний актёр в студии программы «Прямой эфир».Сердюков добавил, что недавно в паре с Ириной Цывиной записал музыкальную композицию, однако не успел презентовать её на большой сцене. Возлюбленный актрисы узнал о смерти возлюбленной из чата в мобильном мессенджере. После ухода знаменитости из жизни был создан чат для её близких, в котором всех оповестили о печальном событии.Актер признался, что общался с возлюбленной за несколько часов до её смерти. Он написал ей сообщение 17 апреля, которое было доставлено в 14:03. Цывина на пожелание доброго дня ответила, что сейчас спит. Сердюков отправил еще одно сообщение в 21:45, однако оно осталось непрочитанным.