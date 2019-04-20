В Пермском крае женщину позвали на приём к врачу через 3 месяца после её смерти





По данным местных изданий со ссылкой на дочь покойной, женщина записалась на приём к специалисту, расположенному в другом городе. Причиной этого стало отсутствие врача-эндокринолога в Кизеле., - сообщила журналистам дочь пациентки.Она уточнила, что ей перезвонили неделю назад, однако необходимость в посещении уже пропала, поскольку женщина, которой требовалась помощь специалиста, скончалась в январе. Собеседница журналистов отмечает, что ко многим специалистам узкого профиля в городе нельзя записать даже детей. В Кизеле, по её словам, осталось всего 2-3 педиатра. В детской консультации ожидание встречи с врачом растягивается на несколько часов, а для посещения отоларинголога, ортопеда или окулиста с ребёнком женщина отправляется сразу в Пермь, преодолевая свыше 200 км на автобусе. Длительность поездки при этом составляет порядка 4,5 часа.