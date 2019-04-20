Искусственный интеллект в прямом эфире сочиняет death-метал





Искусственный интеллект уже несколько лет планомерно учили самостоятельно создавать музыку в жанре death-метал, отличающуюся быстрыми ударными и тяжелыми гитарами, а также агрессивным вокалом. Его созданием занимались два программиста-музыканта из США, самостоятельно написавших этот алгоритм, а уже потом начавших обучать его творчеству. В настоящий момент ИИ способен выдавать исключительно качественный продукт, не требующий постоянного отбора и процесса отбраковки, и может это делать в режиме реального времени.Именно поэтому американские программисты-музыканты решили запустить онлайн-стрим этого процесса на хостинге YouTube. Трансляция началась 24 марта и продолжается до сих пор без какого-либо перерыва. Следует отметить, что алгоритм создает уникальные музыкальные произведения, а не изменяет уже известные ему.В 2017 году фейковая группа Dadabots, под чьим именем скрывается искусственный интеллект, даже выпустил свой первый собственный альбом «Coditany of Timeness». С тех пор у «коллектива» вышло еще несколько полноформатных работ, доступных сейчас всем желающим на музыкальном сервисе Bandcamp.