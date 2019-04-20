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Павел Воля и Ляйсан Утяшева отправились отдыхать на Тенерифе

Комик Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева в компании своих детей 6-летнего Роберта и 4-летней Софии отправились на отдых. В этот раз звездное семейство выбрало Тенерифе – самый крупный из Канарских островов, расположенных в Атлантическом океане.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева отправились отдыхать на Тенерифе

Об этом Ляйсан Утяшева рассказала на своей странице в Instagram. Там гимнастка опубликовала немало фотографий с отдыха звездного семейства. На первых двух кадрах супруга вместе с мужем Павлом Волей запечатлены в компании друг друга, возлюбленные наслаждаются отличной погодой и пейзажами Тенерифе. Бывшая спортсменка отметила, что они еще ни разу не отдыхали именно здесь, поэтому намерены покорить этот курорт в ближайшие дни.

Чуть позже Ляйсан Утяшева опубликовала новую подборку фотографий с острова. В этот раз супруга Павла Воли показала, как они проводят время со своим мужем. На последнем снимке видно, как мать вытирает 4-летнюю Софию полотенцем после того, как дочь поплавала в бассейне.

Поклонники пары Павла Воли и Ляйсан Утяшевой в очередной раз восхитились их отношениями. Они уверены, что такой брак можно считать образцовым и приводить в пример всем людям, ведь супруги не только любят друг друга, но и остаются настоящими друзьями, при этом прикладывают немало усилий для воспитания двух детей.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:27

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