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Олег Майами и Сергей Лазарев стали новыми «жертвами» звезды «Дома-2» Яны Шевцовой

Прославленные российские музыканты Олег Майами и Сергей Лазарев стали очередными «жертвами» скандально-известной участницы реалити-шоу «Дом-2» Яны Шевцовой. Выяснилось, что длинноволосая блондинка снова вышла на «охоту».

Олег Майами и Сергей Лазарев стали новыми «жертвами» звезды «Дома-2» Яны Шевцовой

Ни для кого не является секретом, что Яне Шевцовой удалось прославиться не только благодаря участию в телестройке «Дом-2», но и за счет отношений с популярным рэп-исполнителем Алексеем Долматовым, более известным под псевдонимом Гуф.

До недавнего времени у девушки прослеживались отношения, по ее словам, только с рэперами. К примеру, Яна утверждает, что встречалась не только с Долматовым, но и с певцом Jah Khalib, а также с артистом из лейбла «Black Star». Сейчас же Шевцова, по всей видимости, решила немного разнообразить свой список воздыхателей, поэтому обратила внимание на Олега Майами и Сергея Лазарева.

Буквально каждую публикацию Лазарева Яна спешит прокомментировать. А несколько часов назад под одним из постов Сергея даже намекнула, что о своей симпатии лично рассказала музыканту.

Олег Майами и Сергей Лазарев стали новыми «жертвами» звезды «Дома-2» Яны Шевцовой

«..Ты мой идеал ты это знаешь. Все остальное тебе уже сказано лично», - написала Шевцова.

Нужно сказать, что под «прицел» Яны попал и Олег Майами. По словам одной из подписчиц артиста, Шевцова во всеуслышание заявляет о том, что на самом деле встречается с певцом. К слову, в Сети уверены, что совсем скоро Шевцова попадет во всевозможные «черные списки».

Олег Майами и Сергей Лазарев стали новыми «жертвами» звезды «Дома-2» Яны Шевцовой



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:47

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