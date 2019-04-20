Олег Майами и Сергей Лазарев стали новыми «жертвами» звезды «Дома-2» Яны Шевцовой

«..Ты мой идеал ты это знаешь. Все остальное тебе уже сказано лично», - написала Шевцова.





Ни для кого не является секретом, что Яне Шевцовой удалось прославиться не только благодаря участию в телестройке «Дом-2», но и за счет отношений с популярным рэп-исполнителем Алексеем Долматовым, более известным под псевдонимом Гуф.До недавнего времени у девушки прослеживались отношения, по ее словам, только с рэперами. К примеру, Яна утверждает, что встречалась не только с Долматовым, но и с певцом Jah Khalib, а также с артистом из лейбла «Black Star». Сейчас же Шевцова, по всей видимости, решила немного разнообразить свой список воздыхателей, поэтому обратила внимание на Олега Майами и Сергея Лазарева.Буквально каждую публикацию Лазарева Яна спешит прокомментировать. А несколько часов назад под одним из постов Сергея даже намекнула, что о своей симпатии лично рассказала музыканту.Нужно сказать, что под «прицел» Яны попал и Олег Майами. По словам одной из подписчиц артиста, Шевцова во всеуслышание заявляет о том, что на самом деле встречается с певцом. К слову, в Сети уверены, что совсем скоро Шевцова попадет во всевозможные «черные списки».