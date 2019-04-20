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Эксперты: Скоро клавиатуры полностью уйдут в прошлое

Эксперты в сфере современных IT-технологий уверены, что клавиатуры уже в скором будущем полностью уйдут в прошлое. Их заменит голосовое управление компьютерами, что позволит повысить скорость и эффективность взаимодействия между человеком и программами.
Эксперты: Скоро клавиатуры полностью уйдут в прошлое

Одним из экспертов, придерживающихся подобного мнения, является венчурный капиталист Марк Тлузц. Он уверен, что потребность в клавиатурах отпала уже достаточно давно, но их все-равно продолжают использовать большинство пользователей компьютеров. При этом эксперт в сфере современных IT-технологий считает, что такой способ ввода информации уже в ближайшее время полностью уйдет в прошлое и его заменят более современные и эффективные средства коммуникации между человеком и программами.

Основную ставку Марк Тлузц делает на развитие и популяризацию голосового управления компьютерами. По его словам, это позволит не только ускорить взаимодействие и передачу информации, но и откроет доступ ко многим функциям, которые сложно реализовать при современном подходе, использующем клавиатуры.

При этом, отмечают эксперты, навык набора текста заменится умением быстро и точно отдавать компьютеру команды с помощью голоса. Венчурный капиталист считает, что в ближайшем будущем новые компании и их продукты смогут навязать конкуренцию системам голосового управления от Google и Amazon.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:01

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