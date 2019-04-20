Захар Саленко регулярно встречается с фанатками за периметром





Захар Саленко уже давно не скрывает своей склонности к связям на одну ночь, но последнее его признание просто повергло в шок зрителей телестройки «Дом-2». Молодой человек, как оказалось, по выходным спокойно выезжает в клуб, а чтобы не остаться там в одиночестве, делает в социальной сети рассылку сразу нескольким девушкам, уточняя, какие у них на этот вечер планы.Получая ответы на сообщение, Захар Саленко выбирает ту, которая ему подходит и коротает с ней вечер и ночь. Зрители «Дома-2» возмутились такому поведению участника, а ведущим предложили выгнать его за ворота.