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Захар Саленко регулярно встречается с фанатками за периметром

Участник популярного проекта «Дом-2» Захар Саленко регулярно встречается с фанатками за периметром. Об этом молодой человек сам рассказал Антону Беккужеву перед началом съёмок шоу «Бородина против Бузовой».

Захар Саленко регулярно встречается с фанатками за периметром


Захар Саленко уже давно не скрывает своей склонности к связям на одну ночь, но последнее его признание просто повергло в шок зрителей телестройки «Дом-2». Молодой человек, как оказалось, по выходным спокойно выезжает в клуб, а чтобы не остаться там в одиночестве, делает в социальной сети рассылку сразу нескольким девушкам, уточняя, какие у них на этот вечер планы.

Захар Саленко регулярно встречается с фанатками за периметром


Получая ответы на сообщение, Захар Саленко выбирает ту, которая ему подходит и коротает с ней вечер и ночь. Зрители «Дома-2» возмутились такому поведению участника, а ведущим предложили выгнать его за ворота.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:53

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