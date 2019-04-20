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Zotye готовит к выходу «убийцу» Mazda CX-4

Китайский автопроизводитель Zotye готовит к выходу на местный рынок купеобразный кроссовер Traum Meet 5. Его уже успели назвать «убийцей» Mazda CX-4, ведь новинка имеет схожий дизайн и больший функционал салона, но при этом стоит значительно дешевле.
Zotye готовит к выходу «убийцу» Mazda CX-4

Первые фотографии новинки в конце 2018 года были опубликованы на сайте министерства промышленности Китая. Уже тогда автолюбители заметили, что эта модель внешне очень похожа на Mazda CX-4. Чуть позже стали известны технические характеристики новинки и ее сразу окрестили «убийцей» для своего конкурента из Японии.

Traum Meet 5 практически полностью копирует экстерьер и интерьер Mazda CX-4, но при этом он крупнее этой модели. Под его капотом расположится 1,5-литровый двигатель от Mitsubishi, способный генерировать 150 «лошадок». Вместе с ним будет работать бесступенчатый вариатор CVT, привод доступен только передний.
Zotye готовит к выходу «убийцу» Mazda CX-4

Базовая комплектация купеобразного кроссовера Traum Meet 5 получит широкоформатный экран мультимедийной системы, управление некоторыми функциями прямо со смартфона, двухзонный климат-контроль и кожаные сидения, а также 18-дюймовые колесные диски. В Китае цена новинки будет стартовать от 850 тысяч рублей по текущему курсу валют, тогда как за Mazda CX-4 просят от 1 млн 295 тысяч.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:30

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