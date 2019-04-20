Zotye готовит к выходу «убийцу» Mazda CX-4





Первые фотографии новинки в конце 2018 года были опубликованы на сайте министерства промышленности Китая. Уже тогда автолюбители заметили, что эта модель внешне очень похожа на Mazda CX-4. Чуть позже стали известны технические характеристики новинки и ее сразу окрестили «убийцей» для своего конкурента из Японии.Traum Meet 5 практически полностью копирует экстерьер и интерьер Mazda CX-4, но при этом он крупнее этой модели. Под его капотом расположится 1,5-литровый двигатель от Mitsubishi, способный генерировать 150 «лошадок». Вместе с ним будет работать бесступенчатый вариатор CVT, привод доступен только передний.Базовая комплектация купеобразного кроссовера Traum Meet 5 получит широкоформатный экран мультимедийной системы, управление некоторыми функциями прямо со смартфона, двухзонный климат-контроль и кожаные сидения, а также 18-дюймовые колесные диски. В Китае цена новинки будет стартовать от 850 тысяч рублей по текущему курсу валют, тогда как за Mazda CX-4 просят от 1 млн 295 тысяч.