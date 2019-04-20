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Спустя два месяца после родов Алена Савкина похвасталась стройным телом

Младшая сестра «бренда» реалити-шоу «Дом-2» Ольги Рапунцель – Алена Савкина похвасталась стройной фигурой спустя два месяца после родов. По мнению поклонников, молодая мамочка, в отличие от родственницы, куда быстрее привела себя в форму.

Спустя два месяца после родов Алена Савкина похвасталась стройным телом

Известно, что 7 февраля 2019 года Алена впервые познала радость материнства. Длинноволосая красавица родила мальчика ростом 56 сантиметров и весом чуть больше 4 килограммов.

Невзирая на то, что роды прошли лишь недавно, Савкиной удалось довольно быстро вернуть себе прежние формы. Отметим, что во время беременности Алена не единожды отмечала, что ни в чем себе не отказывает, поэтому совершено спокойно относится к тому, что поправилась почти на 20 килограмм.

На днях участница «Дома-2» продемонстрировала поклонникам, что даже от такого веса можно с легкостью избавиться, если прикладывать к этому усилия. Рапунцель-младшая опубликовала у себя на страничке в Instagram в Stories несколько коротких видеороликов, на которых прихвастнула своим стройным телом.

Спустя два месяца после родов Алена Савкина похвасталась стройным телом

Сейчас подписчики Савкиной буквально забросали девушку многочисленными комментариями и сообщениями, в которых восхищаются молодой мамочкой и ее силой воли. По мнению читателей, на сегодняшний день Алена выглядит даже лучше, чем до беременности.

«Ален, поделись с нами своими секретами! Как тебе удалось так быстро вернуть себе прежние формы?» - интересуются фанаты.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:47

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