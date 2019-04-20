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На древних барельефах шумерских божеств найдено изображение наручных часов

Эксперты обнаружили на изображениях древних шумерских богов наручные часы. Большое открытие совершилось благодаря снимкам Джозефа Бауэра, который опубликовал фото барельефов времен шумерской и аккадской эпох.
На древних барельефах шумерских божеств найдено изображение наручных часов

Для жителей вышеуказанных эпох наручные часы не были свойственным украшением, поэтому наличие этого аксессуара на барельефах стало занимательным для ученых. Настенные скульптуры датируются IV-III тысячелетиями до н.э. и показывают древних богов. Устройство, изображенное на руке, по мнению ученых, помогало узнавать часы дня и времена года. Египтяне считали основополагающим процессом понятие времени, поскольку от этого зависело качество выполнение полевых работ. Эксперты изучили вопрос возникновения первого календаря, предположив, что это могло произойти в городской местности.

Как известно, календарями пользовались древние шумеры, а главным их назначением было почитание богов в определенные дни. Согласно сохранившейся информации, все даты указали им аннунаки, присланные из Нибиру. Эту планету считали 12-й в Солнечной системе.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:42

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