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Xiaomi спустила новый смартфон Redmi Y3 с лестницы

Индийское подразделение компании Xiaomi выпустило тизер нового смартфона Redmi Y3. В нем устройство сначала со всей силы кинули в урну, а затем спустили по лестнице, что говорит о большой прочности новинки, показ которой запланирован на 24 апреля.
Xiaomi спустила новый смартфон Redmi Y3 с лестницы

Такой тизер смартфона Redmi Y3 появился на официальном аккаунте индийского подразделения компании Xiaomi. В коротком видео сотрудник суббренда сначала продемонстрировал внешний вид новинки, бросил в урну, заклеил ее сверху, а затем спустил с высокой лестницы, пнув ногой. После этого он достал устройство и показал, что оно продолжает функционировать в обычном режиме и не получило никаких повреждений.

На показанном тизере можно разглядеть основные черты ожидаемого Redmi Y3. Новинка получит двойную основную камеру и вспышку, расположенную прямо под ней. Фронтальный кристалл находится в каплевидном вырезе. Также в видео сообщается официальная дата презентации новинки – 24 апреля.
Эксперты отметили, что по параметрам устойчивости новый Redmi Y3 не уступает Redmi Note 7 Pro, который в прошлом отличился в этом направлении. Они уверены, что компания Xiaomi в очередной раз самостоятельно создает тренды во всей индустрии, а все остальные вынуждены за ними следовать.

Напомним, согласно информации, появившейся в Сети ранее, смартфон Redmi Y3 получит фронтальную камеру на 32 МП и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Устройство может иметь процессор Snapdragon 632 или 636.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:29

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