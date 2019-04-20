Xiaomi спустила новый смартфон Redmi Y3 с лестницы



There. Dropped it down the stairs. Will you drop your phone like that? #32MPSuperSelfie coming on 24-04-2019 pic.twitter.com/b998mk8JRS — Redmi India (@RedmiIndia) 20 апреля 2019 г.

Такой тизер смартфона Redmi Y3 появился на официальном аккаунте индийского подразделения компании Xiaomi. В коротком видео сотрудник суббренда сначала продемонстрировал внешний вид новинки, бросил в урну, заклеил ее сверху, а затем спустил с высокой лестницы, пнув ногой. После этого он достал устройство и показал, что оно продолжает функционировать в обычном режиме и не получило никаких повреждений.На показанном тизере можно разглядеть основные черты ожидаемого Redmi Y3. Новинка получит двойную основную камеру и вспышку, расположенную прямо под ней. Фронтальный кристалл находится в каплевидном вырезе. Также в видео сообщается официальная дата презентации новинки – 24 апреля.Эксперты отметили, что по параметрам устойчивости новый Redmi Y3 не уступает Redmi Note 7 Pro, который в прошлом отличился в этом направлении. Они уверены, что компания Xiaomi в очередной раз самостоятельно создает тренды во всей индустрии, а все остальные вынуждены за ними следовать.Напомним, согласно информации, появившейся в Сети ранее, смартфон Redmi Y3 получит фронтальную камеру на 32 МП и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Устройство может иметь процессор Snapdragon 632 или 636.