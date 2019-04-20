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Анастасия Стецевьят разочарована в дружбе с Никитой Рудаковым

Участница телестройки «Дом-2» Анастасия Стецевьят разочарована в дружбе с Никитой Рудаковым, который строит отношения с Яной Березовой. Девушка закатила молодому человеку настоящую истерику, обвинив его в том, что он предал её.

Анастасия Стецевьят разочарована в дружбе с Никитой Рудаковым


Анастасия Стецевьят на днях шокировала зрителей и коллег по телестройке своим поведением, ведь заявила, что разочарована в дружбе с Никитой Рудаковым. Такие слова из уст девушки прозвучали после того, как молодой человек начал ухаживать за Яной Березовой, а та, в свою очередь, начала ревновать возлюбленного из-за столь тесной дружбы со Стецевьят.

Анастасия Стецевьят разочарована в дружбе с Никитой Рудаковым


Теперь же обиженная подруга обвиняет Никиту Рудакова в том, что он променял их дружбу на пока ещё не понятные отношения, а также готов потерять её, лишь бы угодить своей новой девушке.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:31

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