Ученые рассказали, как обычная соль помогает запустить процессы похудения в человеческом организме





По словам специалистов, лишний вес появляется в результате нехватки йода, кальция и витамина D. Питательные вещества должны полностью поглощаться сосудами, однако часть из них превращается в запасы, переходя в жировые отложения. С этой проблемой отлично справится соль, считают эксперты.Йодированный продукт является хорошим средством для защиты щитовидной железы, так как не вреден для человеческого организма. Однако диетологи не рекомендуют слишком увлекаться солью. Так, в холодное время года хватит 10 г в сутки, а в жаркую погоду суточная доза должна составлять около 30 г.