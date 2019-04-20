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Ученые рассказали, как обычная соль помогает запустить процессы похудения в человеческом организме

Ученые из университета Копенгагена выяснили, что обычная соль способна запустить в организме необходимые для похудения процессы. Это важное открытие позволяет решить многие проблемы, касающиеся питания человека.
Ученые рассказали, как обычная соль помогает запустить процессы похудения в человеческом организме

По словам специалистов, лишний вес появляется в результате нехватки йода, кальция и витамина D. Питательные вещества должны полностью поглощаться сосудами, однако часть из них превращается в запасы, переходя в жировые отложения. С этой проблемой отлично справится соль, считают эксперты.

Йодированный продукт является хорошим средством для защиты щитовидной железы, так как не вреден для человеческого организма. Однако диетологи не рекомендуют слишком увлекаться солью. Так, в холодное время года хватит 10 г в сутки, а в жаркую погоду суточная доза должна составлять около 30 г.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:42

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