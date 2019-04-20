В Сети появился снимок подросшего 6-летнего сына Жанны Фриске Платона
В Сети появился снимок подросшего 6-летнего сына певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева. Совсем недавно он пришел в цирк в компании своего наследника Платона и новой возлюбленной Екатерины Тулуповой, которая также пришла на выступление с дочерью Ладой.
Жанны Фриске не стало 4 года назад, и с тех пор ее сын от Дмитрия Шепелева продолжает жить с отцом. Родители исполнительницы тщетно пытаются бороться за право видеться с внуком, но у них до сих пор ничего не получилось. При этом сам телеведущий тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому 6-летний Платон редко попадает в объективы фотокамер. Последний совместный снимок с наследником он разместил еще летом прошлого года.
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова начали встречаться совсем недавно и на днях решили сводить своих детей Платона и Ладу в Цирк дю Солей. Во время такого отдыха звезды не делали никаких фотографий, но при этом не скрывали свои личности от других собравшихся на представление людей. Некоторым из них удалось сфотографировать повзрослевшего 6-летнего сына Жанны Фриске Платона. Мальчик заметно подрос и его можно не узнать с первого взгляда, ведь он редко появляется на снимках.
Напомним, родители Жанны Фриске уже 2 года не виделись со своим внуком, так как Дмитрий Шепелев всячески отгораживает сына от родственников артистки. Мать и отец певицы продолжают оспаривать эту ситуацию всеми доступными средствами.
Жанны Фриске не стало 4 года назад, и с тех пор ее сын от Дмитрия Шепелева продолжает жить с отцом. Родители исполнительницы тщетно пытаются бороться за право видеться с внуком, но у них до сих пор ничего не получилось. При этом сам телеведущий тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому 6-летний Платон редко попадает в объективы фотокамер. Последний совместный снимок с наследником он разместил еще летом прошлого года.
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова начали встречаться совсем недавно и на днях решили сводить своих детей Платона и Ладу в Цирк дю Солей. Во время такого отдыха звезды не делали никаких фотографий, но при этом не скрывали свои личности от других собравшихся на представление людей. Некоторым из них удалось сфотографировать повзрослевшего 6-летнего сына Жанны Фриске Платона. Мальчик заметно подрос и его можно не узнать с первого взгляда, ведь он редко появляется на снимках.
Напомним, родители Жанны Фриске уже 2 года не виделись со своим внуком, так как Дмитрий Шепелев всячески отгораживает сына от родственников артистки. Мать и отец певицы продолжают оспаривать эту ситуацию всеми доступными средствами.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:14