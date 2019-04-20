АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен список самых необычных колесных дисков авто на выставке в Нью-Йорке
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

В Сети появился снимок подросшего 6-летнего сына Жанны Фриске Платона

В Сети появился снимок подросшего 6-летнего сына певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева. Совсем недавно он пришел в цирк в компании своего наследника Платона и новой возлюбленной Екатерины Тулуповой, которая также пришла на выступление с дочерью Ладой.
В Сети появился снимок подросшего 6-летнего сына Жанны Фриске Платона

Жанны Фриске не стало 4 года назад, и с тех пор ее сын от Дмитрия Шепелева продолжает жить с отцом. Родители исполнительницы тщетно пытаются бороться за право видеться с внуком, но у них до сих пор ничего не получилось. При этом сам телеведущий тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому 6-летний Платон редко попадает в объективы фотокамер. Последний совместный снимок с наследником он разместил еще летом прошлого года.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова начали встречаться совсем недавно и на днях решили сводить своих детей Платона и Ладу в Цирк дю Солей. Во время такого отдыха звезды не делали никаких фотографий, но при этом не скрывали свои личности от других собравшихся на представление людей. Некоторым из них удалось сфотографировать повзрослевшего 6-летнего сына Жанны Фриске Платона. Мальчик заметно подрос и его можно не узнать с первого взгляда, ведь он редко появляется на снимках.
В Сети появился снимок подросшего 6-летнего сына Жанны Фриске Платона

Напомним, родители Жанны Фриске уже 2 года не виделись со своим внуком, так как Дмитрий Шепелев всячески отгораживает сына от родственников артистки. Мать и отец певицы продолжают оспаривать эту ситуацию всеми доступными средствами.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Составлен список самых необычных
Олег Майами и Сергей Лазарев стали
Ученые рассказали, как обычная соль
Павел Воля и Ляйсан Утяшева отправились
Виктория Дайнеко опубликовала фото без
В Сети появился снимок подросшего
Эксперты: Скоро клавиатуры полностью
Захар Саленко регулярно встречается с
Спустя два месяца после родов Алена
На древних барельефах шумерских божеств
Саша Савельева рассказала о секрете
Анастасия Стецевьят разочарована в
Xiaomi спустила новый смартфон Redmi Y3
Ольге Бузовой приписали связь с
Илья Яббаров пробудет на «Доме-2» до 55
Британские игроки досрочно получили
Анастасия Волочкова поделилась
Домработница Виктории Романец
Невеста Ильи Яббарова запустила
Ученые: Искусственный интеллект поможет
«Дом-2»: Татьяна Строкова копирует
Ученые рассказали о вреде чрезмерного
Руководство «Дома-2» начало баттл между
Наталья Шаронова скрывает под длинными
Вокруг Земли летают около 1,25 млрд
Артем Сорока отказался от симпатии к
Евгения Феофилактова посмеялась над
Эксперты назвали ошибки, ежедневно
Новички «Дома-2» не вытягивают эфиры
Ирина Пингвинова едва не потеряла
Просмотреть все новости