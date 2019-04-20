Саша Савельева рассказала о секрете стройности после родов

Совсем недавно Саша Савельева опубликовала фотографию с прогулки, куда она вышла со своим сыном, находящимся в коляске. Певица отметила, что с этим «транспортом» дела обстоят также, как и с автомобилями, взгляд всегда замечает тех людей, что имеют аналогичную модель. При этом поклонников артистки удивила именно форма звезды, ведь 39-летняя исполнительница имеет отличную фигуру, несмотря на недавние роды.Саша Савельева решила рассказать подписчикам секрет свой стройности. Певица ответила на один из комментариев, где пользователь заявил: «Саша вы как будто и не рожали! В отличной форме». Артистка пояснила: «Скорее надо сказать спасибо генетике и медицинскому корсету». Его звезда носит большую часть дня, надевая даже во время прогулок. Подписчики певицы поблагодарили ее за ответ и оценили ее честность, ведь она легко могла скрыть факт ношения медицинского корсета и списать все на свои тренировки и наследственность.Напомним, практически все детали беременности и родов Саши Савельевой так и остаются неизвестными. Недавно она рассказала, что ее малыш появился на свет в Москве и все время рядом с ней находился ее муж, Кирилл Сафонов.