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Бейонсе получит от Netflix $60 млн за участие в трех проектах студии

Американская поп-звезда Бейонсе примет участие в трех проектов от компании Netflix. За первую картину Homecoming («Возвращение домой») певица уже получила 20 млн долларов, а за все три, согласно заключенному договору, она заработает 60 млн.
Бейонсе получит от Netflix $60 млн за участие в трех проектах студии

Сама поп-звезда Бейонсе оказалась от каких-либо комментариев относительной этой ситуации, но и не опровергла подобные слухи. Изначально такую информацию сообщило американское издание Variety, ссылаясь на собственный источник. Согласно этим сведениям, документальный фильм Homecoming, посвященный выступлению певицы на музыкальном фестивале Coachella в 2018 году, недавно вышедший на сервисе Netflix, станет лишь первым в списке трех проектов, запланированных между артисткой и студией. Общая сумма заключенного контракта – 60 млн долларов, треть этого гонорара знаменитость уже получила. Чему будут посвящены два будущих проекта, и какой формат они получат - пока неизвестно.

Напомним, документальный фильм Homecoming рассказал о том, как Бейонсе готовилась к выступлению на фестивале Coachella в 2018 году. Это был сложный период для здоровья и силы воли звезды, так как она восстанавливала свою форму после родов двойняшек, в ходе которых она перенесла кесарево сечение. Она отметила, что после этого весила 96 килограмм, и для возвращения фигуры ей пришлось сесть на строгую диету и отказаться практически от всей еды.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:05

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