Эксперты назвали ошибки, ежедневно портящие волосы





Одна из главных ошибок – это недостаточное расчесывание волос, его необходимо проводить ежедневно. Для этого следует использовать правильные расчески: нужно отказываться от пластмассовых вариантов и отдавать предпочтения тем, что имеют натуральную щетину. Мыть голову необходимо не чаще 3 раз в неделю и применять для этого только мягкие шампуни. Уменьшение поступления крови к фолликулам приводит к выпадению волос, отмечают эксперты.Следующей ежедневной ошибкой является использование сухих шампуней, сушащих кожу головы. Их необходимо заменять на муссы или иные подобные средства. Эксперты также рекомендуют снижать частоту и число используемых кремов и сывороток для волос. Следует защищать шевелюру от прямых ультрафиолетовых лучей, поэтому на ярком солнце нужно носить широкополую шляпу. Загрязненный воздух имеет негативное влияние на волосы, поэтому в районах с плохой экологией лучше применять защитные спреи.Последняя основная ежедневная ошибка женщин – это регулярное использование фенов и утюжков. Такие процедуры очень сильно вредят здоровью волос. Также во время менопаузы эксперты советуют употреблять еду, содержащую железо.