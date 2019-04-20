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Ирина Пингвинова едва не потеряла сознание на экстремальном свидании

Участница скандальной телестройки «Дом-2» Ирина Пингвинова едва не потеряла сознание на экстремальном свидании. Новенький Максим Павленко решил, что такой формат вполне сможет заменить такую желаемую девушкой романтику.

Ирина Пингвинова едва не потеряла сознание на экстремальном свидании


Ирина Пингвинова уже давно пытается построить отношения на телестройке «Дом-2», но пока не встретила мужчину, способного её заинтересовать. Новенький участник реалити-шоу Максим Павленко решил, что сможет заменить романтику на свидании экстремальной прогулкой в верёвочном парке. Но сама Ирина Пингвинова стараний молодого человека не оценила, а от страха едва не потеряла сознание прямо на свидании.

Ирина Пингвинова едва не потеряла сознание на экстремальном свидании


Судя по анонсу будущего эфира, девушка очень испугалась высоты и неустойчивой конструкции. Со слезами на глазах Ирина Пингвинова просила снять её с каната, но Максим Павленко уверял её, что она обязательно преодолеет всю дистанцию.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:47

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