Ирина Пингвинова едва не потеряла сознание на экстремальном свидании
Участница скандальной телестройки «Дом-2» Ирина Пингвинова едва не потеряла сознание на экстремальном свидании. Новенький Максим Павленко решил, что такой формат вполне сможет заменить такую желаемую девушкой романтику.
Ирина Пингвинова уже давно пытается построить отношения на телестройке «Дом-2», но пока не встретила мужчину, способного её заинтересовать. Новенький участник реалити-шоу Максим Павленко решил, что сможет заменить романтику на свидании экстремальной прогулкой в верёвочном парке. Но сама Ирина Пингвинова стараний молодого человека не оценила, а от страха едва не потеряла сознание прямо на свидании.
Судя по анонсу будущего эфира, девушка очень испугалась высоты и неустойчивой конструкции. Со слезами на глазах Ирина Пингвинова просила снять её с каната, но Максим Павленко уверял её, что она обязательно преодолеет всю дистанцию.
Ирина Пингвинова уже давно пытается построить отношения на телестройке «Дом-2», но пока не встретила мужчину, способного её заинтересовать. Новенький участник реалити-шоу Максим Павленко решил, что сможет заменить романтику на свидании экстремальной прогулкой в верёвочном парке. Но сама Ирина Пингвинова стараний молодого человека не оценила, а от страха едва не потеряла сознание прямо на свидании.
Судя по анонсу будущего эфира, девушка очень испугалась высоты и неустойчивой конструкции. Со слезами на глазах Ирина Пингвинова просила снять её с каната, но Максим Павленко уверял её, что она обязательно преодолеет всю дистанцию.