Ирина Пингвинова едва не потеряла сознание на экстремальном свидании

Ирина Пингвинова уже давно пытается построить отношения на телестройке «Дом-2», но пока не встретила мужчину, способного её заинтересовать. Новенький участник реалити-шоу Максим Павленко решил, что сможет заменить романтику на свидании экстремальной прогулкой в верёвочном парке. Но сама Ирина Пингвинова стараний молодого человека не оценила, а от страха едва не потеряла сознание прямо на свидании.Судя по анонсу будущего эфира, девушка очень испугалась высоты и неустойчивой конструкции. Со слезами на глазах Ирина Пингвинова просила снять её с каната, но Максим Павленко уверял её, что она обязательно преодолеет всю дистанцию.