Степан Меньщиков защищает репутацию передачи «На самом деле»





Степан Меньщиков после скандала вокруг якобы фальшивой Виктории Романец, пришедшей в шоу «На самом деле», защитил репутацию программы. Со слов мужчины, он на собственном опыте убедился, что там всё происходит по-настоящему, ведь когда-то хотел просто пропиариться и стать героем нового выпуска, но узнал что его сын на самом деле был рождён от другого мужчины.Кроме того, защитить репутацию передачи «На самом деле» решил и Рустам Солнцев. Шоумену так и не удалось посмотреть выпуск с Викторией Романец, но он уже был гостем этого шоу и с уверенностью отметил, что там никто никого не играет, а приходят настоящие люди с реальными проблемами и вопросами.