АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астронавт Кристина Кох намерена побить рекорд пребывания сотрудника NASA на МКС среди женщин
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Степан Меньщиков защищает репутацию передачи «На самом деле»

Экс-участник скандальной телестройки «Дом-2» Степан Меньщиков защищает репутацию передачи «На самом деле». Бывший проектант заявил, что на шоу всё происходит честно, в чём он сам уже успел убедиться.

Степан Меньщиков защищает репутацию передачи «На самом деле»


Степан Меньщиков после скандала вокруг якобы фальшивой Виктории Романец, пришедшей в шоу «На самом деле», защитил репутацию программы. Со слов мужчины, он на собственном опыте убедился, что там всё происходит по-настоящему, ведь когда-то хотел просто пропиариться и стать героем нового выпуска, но узнал что его сын на самом деле был рождён от другого мужчины.

Степан Меньщиков защищает репутацию передачи «На самом деле»


Кроме того, защитить репутацию передачи «На самом деле» решил и Рустам Солнцев. Шоумену так и не удалось посмотреть выпуск с Викторией Романец, но он уже был гостем этого шоу и с уверенностью отметил, что там никто никого не играет, а приходят настоящие люди с реальными проблемами и вопросами.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новички «Дома-2» не вытягивают эфиры
Ирина Пингвинова едва не потеряла
Эксперты составили ТОП-5 авто, от
Степан Меньщиков защищает репутацию
Яна Рудковская ответила на нападки
Астронавт Кристина Кох намерена побить
Татьна Владимировна Рапунцель может
В Ростове маленький ребенок выпал из
У первенца Меган Маркл и принца Гарри
«Весь в маму»: Влад Топалов показал,
В России появятся подлодки “Борей” с
Рэпер Баста празднует 39-летие:
Эксперты рассказали о признаках,
Boston Dynamics начнет продажу роботов
Кайли Дженнер показала, как выглядит
Житель Бельгии установил мировой рекорд
Ученые: Употребление сыра снижает риск
Владимир Долинский отметил 75-летний
Роскосмос заявил об угрозе советских
Даниил Сахнов уверен, что комнату Саши
Нотр-Дам-де-Пари удалось воссоздать
Названы восемь тонких признаков,
Актрисе Кармен Электре исполняется 47
Sony запатентовала рюкзаки и сумки с
Эксперты назвали самые популярные
Медики связали проблемы с зубами и
На юго-западе Москвы женщина
Анастасия Цветаева призналась, что
Девушка Саймона Марданшина поскандалила
Павел Табаков не считает себя
Просмотреть все новости