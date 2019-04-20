Астронавт Кристина Кох намерена побить рекорд пребывания сотрудника NASA на МКС среди женщин





Согласно сообщению представителей NASA стали известны новые назначения экипажа МКС и расписания. Джессика Меир совершит свой первый полет на станцию, а длительным пребыванием также отметится Эндрю Морган. Кристина Кох на МКС доставлена еще в середине марта и останется здесь до начала 2020 года. Наиболее длительный период времени среди женщин на орбите продержалась Пегги Уитсон, поставив рекорд в 288 дней. Кристина Кох намерена задержаться на МКС на 328 дней. Согласно ее миссии, NASA соберет данные для программы, ориентированной на исследования человека на орбите, что поможет при полете на Луну и Марс.Ранее Скотт Келли оставался на орбите в течение 340 дней, поставив рекорд по длительности одиночного космического полета. Работа Кристины Кох поможет определить последствия для организма человека после дальнего полета в космос. На данный момент все астронавты проявляют выносливость и высокую адаптивность во время жизни на орбите.