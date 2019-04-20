Яна Рудковская ответила на нападки звезды «Дома-2» Алены Водонаевой
Известнейший российский музыкальный продюсер Яна Рудковская ответила на обвинения бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой. По словам знаменитости, ее младший наследник знает цену не только деньгам, но и труду.
Не так давно в социальных сетях возник новый скандал. Водонаева во всеуслышание принялась заявлять, что Рудковская использует своего 6-летнего сына в рекламных целях. Оказалось, Алену шокировало то, что наследник продюсера и фигуриста Евгения Плющенко к своим годам уже успел заработать примерно 10 миллионов рублей.
Звезда «Дома-2» раскритиковала отношение Рудковской к своему сыну и указала на то, что та попросту эксплуатирует мальчика. Водонаева заявила, что продюсер и фигурист просто «пополняют» свои кошельки за счет ребенка, который еще не понимает, в чем ему приходится участвовать.
По словам Водонаевой, ей было бы очень неприятно, если бы она узнала, что ее родительница в свое время спекулировала ею. Она даже задалась вопросом, не помашет ли наследник Рудковской и Плющенко в 10-12 лет родителям ручкой, ведь с такими деньгами мальчик с легкостью сможет прожить и без них.
Нужно сказать, что продюсер отмалчиваться долго не стала. Рудковская на днях пообщалась с журналистами «Комсомольской правды», которым заявила, что никогда не зарабатывала на сыне. Более того, продюсер подчеркнула, что ее наследник в свои 6 лет уже очень хорошо знает цену деньгам, ведь они ему даются усердным трудом.
К слову, знаменитость очень удивили высказывания бывшей участницы «Дома-2», ведь она сама наоборот всегда очень радуется, когда узнает, что наследники ее приятелей уже начали зарабатывать деньги своим трудом и даже помогают родителям.
Она убеждена, что Алена Водонаева сказала подобные вещи совершенно не обдумано. Оказывается, Яна Рудковская даже не знала, что у экс-участницы телестройки тоже есть ребенок, ведь слышала лишь недавно, что она вышла замуж.
Также Рудковская решила обратиться к Водонаевой, которой попыталась объяснить, что у них с супругом настолько высокие доходы, что деньги сына им попросту не нужны.
Не так давно в социальных сетях возник новый скандал. Водонаева во всеуслышание принялась заявлять, что Рудковская использует своего 6-летнего сына в рекламных целях. Оказалось, Алену шокировало то, что наследник продюсера и фигуриста Евгения Плющенко к своим годам уже успел заработать примерно 10 миллионов рублей.
Звезда «Дома-2» раскритиковала отношение Рудковской к своему сыну и указала на то, что та попросту эксплуатирует мальчика. Водонаева заявила, что продюсер и фигурист просто «пополняют» свои кошельки за счет ребенка, который еще не понимает, в чем ему приходится участвовать.
По словам Водонаевой, ей было бы очень неприятно, если бы она узнала, что ее родительница в свое время спекулировала ею. Она даже задалась вопросом, не помашет ли наследник Рудковской и Плющенко в 10-12 лет родителям ручкой, ведь с такими деньгами мальчик с легкостью сможет прожить и без них.
Нужно сказать, что продюсер отмалчиваться долго не стала. Рудковская на днях пообщалась с журналистами «Комсомольской правды», которым заявила, что никогда не зарабатывала на сыне. Более того, продюсер подчеркнула, что ее наследник в свои 6 лет уже очень хорошо знает цену деньгам, ведь они ему даются усердным трудом.
К слову, знаменитость очень удивили высказывания бывшей участницы «Дома-2», ведь она сама наоборот всегда очень радуется, когда узнает, что наследники ее приятелей уже начали зарабатывать деньги своим трудом и даже помогают родителям.
«Мой сын выступает в мировых шоу и действительно много зарабатывает не только на прокатах, но и на рекламных контрактах. Он знает цену труду и деньгам!» - отметила Рудковская.
Она убеждена, что Алена Водонаева сказала подобные вещи совершенно не обдумано. Оказывается, Яна Рудковская даже не знала, что у экс-участницы телестройки тоже есть ребенок, ведь слышала лишь недавно, что она вышла замуж.
«Просто брякнула, наверное, и не подумала, что сказать – бывает!» - отметила музыкальный продюсер.
Также Рудковская решила обратиться к Водонаевой, которой попыталась объяснить, что у них с супругом настолько высокие доходы, что деньги сына им попросту не нужны.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:30