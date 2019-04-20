Яна Рудковская ответила на нападки звезды «Дома-2» Алены Водонаевой

«Мой сын выступает в мировых шоу и действительно много зарабатывает не только на прокатах, но и на рекламных контрактах. Он знает цену труду и деньгам!» - отметила Рудковская.

«Просто брякнула, наверное, и не подумала, что сказать – бывает!» - отметила музыкальный продюсер.