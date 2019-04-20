АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астронавт Кристина Кох намерена побить рекорд пребывания сотрудника NASA на МКС среди женщин
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Яна Рудковская ответила на нападки звезды «Дома-2» Алены Водонаевой

Известнейший российский музыкальный продюсер Яна Рудковская ответила на обвинения бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой. По словам знаменитости, ее младший наследник знает цену не только деньгам, но и труду.

Яна Рудковская ответила на нападки звезды «Дома-2» Алены Водонаевой

Не так давно в социальных сетях возник новый скандал. Водонаева во всеуслышание принялась заявлять, что Рудковская использует своего 6-летнего сына в рекламных целях. Оказалось, Алену шокировало то, что наследник продюсера и фигуриста Евгения Плющенко к своим годам уже успел заработать примерно 10 миллионов рублей.

Звезда «Дома-2» раскритиковала отношение Рудковской к своему сыну и указала на то, что та попросту эксплуатирует мальчика. Водонаева заявила, что продюсер и фигурист просто «пополняют» свои кошельки за счет ребенка, который еще не понимает, в чем ему приходится участвовать.

По словам Водонаевой, ей было бы очень неприятно, если бы она узнала, что ее родительница в свое время спекулировала ею. Она даже задалась вопросом, не помашет ли наследник Рудковской и Плющенко в 10-12 лет родителям ручкой, ведь с такими деньгами мальчик с легкостью сможет прожить и без них.

Яна Рудковская ответила на нападки звезды «Дома-2» Алены Водонаевой

Нужно сказать, что продюсер отмалчиваться долго не стала. Рудковская на днях пообщалась с журналистами «Комсомольской правды», которым заявила, что никогда не зарабатывала на сыне. Более того, продюсер подчеркнула, что ее наследник в свои 6 лет уже очень хорошо знает цену деньгам, ведь они ему даются усердным трудом.

К слову, знаменитость очень удивили высказывания бывшей участницы «Дома-2», ведь она сама наоборот всегда очень радуется, когда узнает, что наследники ее приятелей уже начали зарабатывать деньги своим трудом и даже помогают родителям.

«Мой сын выступает в мировых шоу и действительно много зарабатывает не только на прокатах, но и на рекламных контрактах. Он знает цену труду и деньгам!» - отметила Рудковская.


Яна Рудковская ответила на нападки звезды «Дома-2» Алены Водонаевой

Она убеждена, что Алена Водонаева сказала подобные вещи совершенно не обдумано. Оказывается, Яна Рудковская даже не знала, что у экс-участницы телестройки тоже есть ребенок, ведь слышала лишь недавно, что она вышла замуж.

«Просто брякнула, наверное, и не подумала, что сказать – бывает!» - отметила музыкальный продюсер.

Также Рудковская решила обратиться к Водонаевой, которой попыталась объяснить, что у них с супругом настолько высокие доходы, что деньги сына им попросту не нужны.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новички «Дома-2» не вытягивают эфиры
Ирина Пингвинова едва не потеряла
Эксперты составили ТОП-5 авто, от
Степан Меньщиков защищает репутацию
Яна Рудковская ответила на нападки
Астронавт Кристина Кох намерена побить
Татьна Владимировна Рапунцель может
В Ростове маленький ребенок выпал из
У первенца Меган Маркл и принца Гарри
«Весь в маму»: Влад Топалов показал,
В России появятся подлодки “Борей” с
Рэпер Баста празднует 39-летие:
Эксперты рассказали о признаках,
Boston Dynamics начнет продажу роботов
Кайли Дженнер показала, как выглядит
Житель Бельгии установил мировой рекорд
Ученые: Употребление сыра снижает риск
Владимир Долинский отметил 75-летний
Роскосмос заявил об угрозе советских
Даниил Сахнов уверен, что комнату Саши
Нотр-Дам-де-Пари удалось воссоздать
Названы восемь тонких признаков,
Актрисе Кармен Электре исполняется 47
Sony запатентовала рюкзаки и сумки с
Эксперты назвали самые популярные
Медики связали проблемы с зубами и
На юго-западе Москвы женщина
Анастасия Цветаева призналась, что
Девушка Саймона Марданшина поскандалила
Павел Табаков не считает себя
Просмотреть все новости