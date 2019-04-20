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В Ростове маленький ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил

В Ростове маленький ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна многоэтажки. Как сообщили местные СМИ, со ссылкой на слова свидетелей, малышу удалось выжить, не получив серьезных повреждений.

В Ростове маленький ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил

В социальных сетях местные жители рассказали о случившемся в Первомайском районе города 19 апреля, днем. Инцидент имел место в одном из многоэтажных зданий, расположенных на улице Туполева. С первого этажа на землю упал младенец. По имеющимся данным, ребенка не выдержала москитная сетка, о которую он опирался. Пострадавший жив и не имеет травм, угрожающих здоровью или жизни.

Малыша забрали перепуганные родители. Чрезвычайное происшествие активно обсуждается в соцсети жителями донской столицы. Возмущение общественности вызвано тем, что подобные инциденты стали очень часто случаться, а родители даже не хотят учиться на чужих ошибках.



 
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Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:13

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