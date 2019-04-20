Татьна Владимировна Рапунцель может стать участницей «Дома-2»





Мать Ольги Рапунцель Татьяна Владимировна совсем скоро может стать одной из участниц телестройки «Дом-2». Зрители считают, что женщина захочет воспользоваться возможностью проявить себя в эфирах в качестве проектантки, строящей свою любовь. На такие мысли публику натолкнули последние изменения во внешности родительницы Ольги и Алёны Рапунцель.Татьяна Владимировна не только обновила причёску и макияж, но даже кардинально пересмотрела свой гардероб, разбавив его более яркими и смелыми нарядами.