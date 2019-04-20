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Татьна Владимировна Рапунцель может стать участницей «Дома-2»

Татьяна Владимировна Рапунцель в скором времени может стать одной из участниц скандального проекта «Дом-2». Так решили зрители, заметив, что женщина кардинально изменила не только свой имидж, но и пересмотрела гардероб.

Татьна Владимировна Рапунцель может стать участницей «Дома-2»


Мать Ольги Рапунцель Татьяна Владимировна совсем скоро может стать одной из участниц телестройки «Дом-2». Зрители считают, что женщина захочет воспользоваться возможностью проявить себя в эфирах в качестве проектантки, строящей свою любовь. На такие мысли публику натолкнули последние изменения во внешности родительницы Ольги и Алёны Рапунцель.

Татьна Владимировна Рапунцель может стать участницей «Дома-2»


Татьяна Владимировна не только обновила причёску и макияж, но даже кардинально пересмотрела свой гардероб, разбавив его более яркими и смелыми нарядами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:15

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