У первенца Меган Маркл и принца Гарри появилось прозвище





Работники роскошной гостиницы начали считать будущего наследника Меган Маркл и принца Гарри своим, поэтому разрешили себе придумать ему необычное прозвище. Первенца пары в шутку называют Клайвом, что созвучно с названием отеля. После свадьбы представители королевской семьи Британии часто устраивали романтические поездки, останавливаясь в Cliveden House. Супруги облюбовали коттедж Spring Cottage, а публика тем временем даже не догадывалась об их местонахождении.Представители отеля предположили, что герцогине Сассекской понравится незатейливое прозвище ее ребенка. Также собеседник издания Express.co.uk отметил, что Меган Маркл приходила в восторг от исторических красот этого места.