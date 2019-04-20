У первенца Меган Маркл и принца Гарри появилось прозвище
Принц Гарри и Меган Маркл в ближайшем будущем ожидают появление на свет своего первенца, что стало главной темой для обсуждения поклонников королевской семьи Британии. Публика даже придумала прозвище для будущего ребенка пары, которая часто проводила свои выходные в отеле Cliveden House.
Работники роскошной гостиницы начали считать будущего наследника Меган Маркл и принца Гарри своим, поэтому разрешили себе придумать ему необычное прозвище. Первенца пары в шутку называют Клайвом, что созвучно с названием отеля. После свадьбы представители королевской семьи Британии часто устраивали романтические поездки, останавливаясь в Cliveden House. Супруги облюбовали коттедж Spring Cottage, а публика тем временем даже не догадывалась об их местонахождении.
Представители отеля предположили, что герцогине Сассекской понравится незатейливое прозвище ее ребенка. Также собеседник издания Express.co.uk отметил, что Меган Маркл приходила в восторг от исторических красот этого места.
Работники роскошной гостиницы начали считать будущего наследника Меган Маркл и принца Гарри своим, поэтому разрешили себе придумать ему необычное прозвище. Первенца пары в шутку называют Клайвом, что созвучно с названием отеля. После свадьбы представители королевской семьи Британии часто устраивали романтические поездки, останавливаясь в Cliveden House. Супруги облюбовали коттедж Spring Cottage, а публика тем временем даже не догадывалась об их местонахождении.
Представители отеля предположили, что герцогине Сассекской понравится незатейливое прозвище ее ребенка. Также собеседник издания Express.co.uk отметил, что Меган Маркл приходила в восторг от исторических красот этого места.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:08