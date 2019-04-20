«Весь в маму»: Влад Топалов показал, как маленький Миша тянется к познанию мира

Регина Тодоренко и Влад Топалов стали счастливыми родителями в начале декабря этого года. Мальчик получил имя Михаил, но его больше называют Майклом. Изначально пара редко публиковала снимки с наследником, ограничиваясь фото с прогулок, где видна лишь коляска. В последнее время артисты все чаще делятся с фанатами ценными кадрами с малышом, однако лица ребенка все же не показывают.На днях в личном блоге Instagram супруга Тодоренко появилось фото, где наследник позирует, лежа на животе на ярком детском коврике. Перед ребенком стоит небольшой глобус и погремушка. Судя по снимку, мальчика больше заинтересовал глобус, и он пытается подползти к нему поближе. «Весь в маму!!! Тянется к миру и его познанию! Ну, или просто хочет сожрать глобус», - оценил увлеченность сына Влад Топалов.Подписчики звезды остались очень довольны публикацией кумира, называя любознательного отпрыска Тодоренко и Топалова «сладким пупсиком», «очаровашкой», «милахой». Комментаторы пожелали ребенку и родителям здоровья и счастья, оставляя различные комплименты.