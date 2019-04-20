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Эксперты рассказали о признаках, сигнализирующих о необходимости смены работы

Эксперты рассказали о том, что многие люди во время своей карьеры часто сталкиваются с ситуацией, когда им необходима смена работы. Они рассказали о признаках, сигнализирующих о таком положении.
Эксперты рассказали о признаках, сигнализирующих о необходимости смены работы

Первый их них – это усталость и нежелание идти на работу еще до ее начала, такое состояние может наблюдаться каждое утро. Оно приводит к идее взять больничный или отправиться на отдых. Следующий признак того, что человеку необходимо менять работу – это раздражение от разных мелочей. Эксперты отмечают, что очень часто такие вещи могли быть незначительными в прошлом, но в один момент все могло измениться.

Третий признак, сигнализирующий о потребности в смене работы – это чувство застоя карьеры. В таких ситуациях встречаются два фактора: отсутствие стимула и возможности продвижения по профессиональной лестнице. Они могут встречаться как по отдельности, так и вместе. Следующий фактор – это недовольство начальством. Такое отношение к руководителю рано или поздно скажется на восприятии всей работы.
Эксперты рассказали о признаках, сигнализирующих о необходимости смены работы

Пятым признаком, по мнению экспертов, является непрерывная усталость и скука. Очень часто людям нужен новый толчок и прилив мотивации, но его можно получить только в ином виде деятельности. И последний признак того, что нужно менять работу – это появление зависти к более успешным коллегам. Эксперты уверены, когда вместо мотивации и заряженности появляется подобное чувство – необходимо резко менять направление движения.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:30

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