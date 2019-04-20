Рэпер Баста празднует 39-летие: Интересные факты из жизни именинника

Воспитанием Василия Вакуленко чаще занимались дедушка с бабушкой, поскольку родители будущей звезды были в разъездах. В музыкальную школу он поступил по инициативе бабушки, но училище так и не окончил. В подростковом возрасте Вакуленко увлекся популярным в США рэпом, а в 18 лет стал употреблять запрещенные препараты. Восстановить здоровье и побороть зависимость ему удалось лишь в 2003 году. Музыкант некоторое время был частью коллектива “Психолирик”, который превратился в “Касту”. В возрасте 18 лет рэпер написал песню “Моя игра”, которая стала хитом и положила начало его первого гастрольного тура. Баста брал разные псевдонимы во время своего становления, например, Ноггано и N1NT3ND0.В 2010 году музыкант получил актерский опыт, а также выступал в некоторых проектах композитором, сценаристом, продюсером и режиссером. В 2015 году Василий Вакуленко стал первым рэпером, которому разрешили провести концерт в “Олимпийском”.