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Vivo представила смартфон Vivo Y91C с 8-ядерным процессором

Компания Vivo представила в России смартфон Vivo Y91C, оснащенный 8-ядерным процессором и мощным аккумулятором. Уже сейчас новинку можно приобрести в двух цветах по цене 8990 рублей.
Vivo представила смартфон Vivo Y91C с 8-ядерным процессором

Vivo Y91C доступен к покупке на официальном интернет-магазине компании. Новинку можно назвать одним из лучших смартфонов по цене до 10 000 рублей. Она имеет каплевидный вырез в верхней части 6,22-дюймового экрана Halo FullView для фронтальной камеры, что позволило сделать дисплей безрамочным. он занимает 88,6% поверхности этой стороны устройства. Смартфон получил 8-ядерный процессор, работающий на частоте до 2,0 ГГЦ, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Также новинка поддерживает технологию microSD до 256 ГБ.

Во время съемки Vivo Y91C использует возможности искусственного интеллекта, способного в режиме реального времени улучшать цвет и черты лица людей, что позволит сэкономить время, раньше затрачиваемое на редактирование снимков. Новинка поддерживает технологию распознавания человека по его внешнему виду, что облегчит процесс разблокировки телефона.
Vivo представила смартфон Vivo Y91C с 8-ядерным процессором

Смартфон Vivo Y91C имеет мощный аккумулятор на 4030 мАч. Российским покупателям предложат два цвета устройства: «Красный закат» и «Черный океан». Оба они продаются по цене 8990 рублей, приобрести их можно в официальном интернет-магазине бренда.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 23:02

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