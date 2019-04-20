В Москве к 2022 году могут появиться первые беспилотные такси





Грегори Абовски отметил, что компания ведет тесное сотрудничество с властями Москвы в вопросах запуска такси и проекте о каршеринге. Специалист отметил, что в будущем ожидается взлет популярности беспилотных машин. Испытания “Яндекса” в данной сфере уже были проведены в Израиле и США, а также на территории Сколково в России. Запуск такси-роботов на дорогах Москвы запланирован на 2022-2023 годы.При взлете популярности беспилотных такси Грегори Абовски не прогнозирует быстрого становления данного сервиса в массовом секторе рынка. Финансовая группа HSBC допускает, что “Яндекс” станет использовать свои решения в этой сфере в качестве оператора парка беспилотников для других производителей.