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В Москве к 2022 году могут появиться первые беспилотные такси

В 2022 году в Москве могут появиться первые беспилотные такси от компании “Яндекс”. Испытания машин уже были проведены, о чем 19 апреля на международном саммите лидеров в сфере развития городского транспорта заявил CFO компании Грегори Абовски.
В Москве к 2022 году могут появиться первые беспилотные такси

Грегори Абовски отметил, что компания ведет тесное сотрудничество с властями Москвы в вопросах запуска такси и проекте о каршеринге. Специалист отметил, что в будущем ожидается взлет популярности беспилотных машин. Испытания “Яндекса” в данной сфере уже были проведены в Израиле и США, а также на территории Сколково в России. Запуск такси-роботов на дорогах Москвы запланирован на 2022-2023 годы.

При взлете популярности беспилотных такси Грегори Абовски не прогнозирует быстрого становления данного сервиса в массовом секторе рынка. Финансовая группа HSBC допускает, что “Яндекс” станет использовать свои решения в этой сфере в качестве оператора парка беспилотников для других производителей.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:00

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