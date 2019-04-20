Кайли Дженнер показала, как выглядит без макияжа

Кайли Дженнер считается самой успешной из клана Кардашян, а за последние годы она смогла заработать больше денег, чем ее знаменитая сестра Ким Кардашян. Несколько лет назад голливудская звезда запустила собственную марку — Kylie Cosmetics. При всей своей любви к косметике модель позволяет себе отдохнуть от нее, что демонстрирует на новом снимке. Звезда предстала перед публикой без макияжа, опубликовав в сети Instagram соответствующее фото.За сутки после публикации снимок набрал более 5,8 миллиона отметок “мне нравится”. В комментариях многие поклонники отметили, что без макияжа звезда выглядит лучше и посоветовали ей наносить меньше косметики. Кайли Дженнер также рассказала, что ее каникулы продолжаются, подтвердив свои слова фотографией в купальнике.