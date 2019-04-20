В России появятся подлодки “Борей” с крылатыми ракетами





Согласно заявлению источника, цитирующего пресс-ведомство Минобороны, в новых подлодках вместо традиционных баллистических ракет используют крылатые модели большой дальности. В случае подписания документа о реализации, сдача непосредственно заказчику произойдет не скоро. Характеристики упомянутых моделей подлодок озвучены не были. На текущий момент представители оборонного ведомства не комментируют информацию.Стоящие на вооружении РФ субмарины серии “Борей” имеют статус стратегических и способны нести на борту по 16 баллистических ракет “Булава”. В составе флота находятся три такие подлодки, а также ждут своего выпуска еще четыре экземпляра. В составе ВМС США находятся четыре стратегические субмарины Ohio, способные перевозить до 154 ракет Tomahawk.