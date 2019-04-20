Житель Бельгии установил мировой рекорд по непрерывной жарке картофеля
Житель Бельгии стал обладателем нового мирового рекорда по непрерывной жарке картофельного гарнира, известного широкой общественности как “фри”. Люк Дризен готовил на протяжении более чем пяти дней.
Мировой рекорд был установлен во фламандском городе Малле, где владелец небольшой передвижной закусочной больше пяти дней жарил “французскую картошку”. В процессе готовки повар имел часовой перерыв, происходивший строго каждые шесть часов, а за его состоянием вели наблюдение несколько врачей. Известный гарнир стал популярен в Бельгии еще в период Первой мировой войны, когда его здесь первый раз оценили британские солдаты. Впервые угощение подавалось к столу во Фландрии, что происходило в XVI столетии.
Согласно заявлению пресс-ведомства Бельгийской профессиональной ассоциации закусочных, приготовленная при сохранении норм классического рецепта картошка должна оставаться не длиннее 10 см. Ломтики строго два раза окунают в кипящее масло до образования корочки. В бельгийских закусочных это блюдо предлагается вместе с соусами.
Мировой рекорд был установлен во фламандском городе Малле, где владелец небольшой передвижной закусочной больше пяти дней жарил “французскую картошку”. В процессе готовки повар имел часовой перерыв, происходивший строго каждые шесть часов, а за его состоянием вели наблюдение несколько врачей. Известный гарнир стал популярен в Бельгии еще в период Первой мировой войны, когда его здесь первый раз оценили британские солдаты. Впервые угощение подавалось к столу во Фландрии, что происходило в XVI столетии.
Согласно заявлению пресс-ведомства Бельгийской профессиональной ассоциации закусочных, приготовленная при сохранении норм классического рецепта картошка должна оставаться не длиннее 10 см. Ломтики строго два раза окунают в кипящее масло до образования корочки. В бельгийских закусочных это блюдо предлагается вместе с соусами.
В мире
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:11