Житель Бельгии установил мировой рекорд по непрерывной жарке картофеля





Мировой рекорд был установлен во фламандском городе Малле, где владелец небольшой передвижной закусочной больше пяти дней жарил “французскую картошку”. В процессе готовки повар имел часовой перерыв, происходивший строго каждые шесть часов, а за его состоянием вели наблюдение несколько врачей. Известный гарнир стал популярен в Бельгии еще в период Первой мировой войны, когда его здесь первый раз оценили британские солдаты. Впервые угощение подавалось к столу во Фландрии, что происходило в XVI столетии.Согласно заявлению пресс-ведомства Бельгийской профессиональной ассоциации закусочных, приготовленная при сохранении норм классического рецепта картошка должна оставаться не длиннее 10 см. Ломтики строго два раза окунают в кипящее масло до образования корочки. В бельгийских закусочных это блюдо предлагается вместе с соусами.