Ученые: Употребление сыра снижает риск инфаркта





В ходе эксперимента добровольцы были разделены на две контрольные группы. Первой дали задание съедать ежедневно по небольшому куску сыра, а вторая группа продолжала питаться без изменений в рационе. Контрольный срез результатов анализов участников показал, что употреблявшие молочный продукт люди продемонстрировали лучшие показатели защищенности сосудов от патологий кровеносной системы.Ученые исследовали уровень холестерина в крови испытуемых. Оказалось, что процент липопротеинов низкой плотности в группе употреблявших сыр уменьшился, соответственно, сократилась вероятность образования холестериновых бляшек.Кроме того, исследователи отмечают высокую пользу продукта. Сыр богат различными витаминами, минералами и белками, которые улучшают работу всего организма.