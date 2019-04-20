АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создают материал с “искусственным метаболизмом”
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Ученые: Употребление сыра снижает риск инфаркта

Ученые из университета Рединга провели исследования и пришли к выводу, что ежедневное употребление небольшого куска сыра поможет защитить организм от инфаркта. Вероятность сердечного приступа снижается на 14%.
Ученые: Употребление сыра снижает риск инфаркта

В ходе эксперимента добровольцы были разделены на две контрольные группы. Первой дали задание съедать ежедневно по небольшому куску сыра, а вторая группа продолжала питаться без изменений в рационе. Контрольный срез результатов анализов участников показал, что употреблявшие молочный продукт люди продемонстрировали лучшие показатели защищенности сосудов от патологий кровеносной системы.

Ученые исследовали уровень холестерина в крови испытуемых. Оказалось, что процент липопротеинов низкой плотности в группе употреблявших сыр уменьшился, соответственно, сократилась вероятность образования холестериновых бляшек.

Кроме того, исследователи отмечают высокую пользу продукта. Сыр богат различными витаминами, минералами и белками, которые улучшают работу всего организма.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Boston Dynamics начнет продажу роботов
Кайли Дженнер показала, как выглядит
Житель Бельгии установил мировой рекорд
Ученые: Употребление сыра снижает риск
Владимир Долинский отметил 75-летний
Роскосмос заявил об угрозе советских
Даниил Сахнов уверен, что комнату Саши
Нотр-Дам-де-Пари удалось воссоздать
Названы восемь тонких признаков,
Актрисе Кармен Электре исполняется 47
Sony запатентовала рюкзаки и сумки с
Эксперты назвали самые популярные
Медики связали проблемы с зубами и
На юго-западе Москвы женщина
Анастасия Цветаева призналась, что
Девушка Саймона Марданшина поскандалила
Павел Табаков не считает себя
Ученые создают материал с
Ученые рассказали о повышающих риск
Али Эрсан Дуру не появился на открытии
Супруг Ксении Собчак намекает на свое
Snapdragon 735 станет первой платформой
Принцесса Диана родила первенца в
На вечеринке по случаю дня рождения
Специалисты JAXA: Стали известны первые
Андрей Черкасов опроверг слухи о том,
Дочь Юрия Яковлева не смогла простить
Легендарный хоккеист Александр Мальцев
Российские корабли примут участие в
Тело Ирины Цывиной не смогут похоронить
Просмотреть все новости