Ученые: Употребление сыра снижает риск инфаркта
Ученые из университета Рединга провели исследования и пришли к выводу, что ежедневное употребление небольшого куска сыра поможет защитить организм от инфаркта. Вероятность сердечного приступа снижается на 14%.
В ходе эксперимента добровольцы были разделены на две контрольные группы. Первой дали задание съедать ежедневно по небольшому куску сыра, а вторая группа продолжала питаться без изменений в рационе. Контрольный срез результатов анализов участников показал, что употреблявшие молочный продукт люди продемонстрировали лучшие показатели защищенности сосудов от патологий кровеносной системы.
Ученые исследовали уровень холестерина в крови испытуемых. Оказалось, что процент липопротеинов низкой плотности в группе употреблявших сыр уменьшился, соответственно, сократилась вероятность образования холестериновых бляшек.
Кроме того, исследователи отмечают высокую пользу продукта. Сыр богат различными витаминами, минералами и белками, которые улучшают работу всего организма.
В ходе эксперимента добровольцы были разделены на две контрольные группы. Первой дали задание съедать ежедневно по небольшому куску сыра, а вторая группа продолжала питаться без изменений в рационе. Контрольный срез результатов анализов участников показал, что употреблявшие молочный продукт люди продемонстрировали лучшие показатели защищенности сосудов от патологий кровеносной системы.
Ученые исследовали уровень холестерина в крови испытуемых. Оказалось, что процент липопротеинов низкой плотности в группе употреблявших сыр уменьшился, соответственно, сократилась вероятность образования холестериновых бляшек.
Кроме того, исследователи отмечают высокую пользу продукта. Сыр богат различными витаминами, минералами и белками, которые улучшают работу всего организма.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:04