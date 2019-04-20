Даниил Сахнов уверен, что комнату Саши Черно и Иосифа Оганесяна нужно очистить от плохой энергетики
Один из самых ярких участников телестройки «Дом-2» Даниил Сахнов убежден, что комнату Александры Черно и Иосифа Оганесяна нужно очистить от плохой энергетики. Выяснилось, что его с Татьяной Строковой, после примирения, заселили в жилище, где раньше жила самая скандальная парочка реалити-шоу.
Не так давно стало известно, что на телепроекте «Дом-2» стартовал второй сезон шоу «Спаси свою любовь», главными героями которого в этот раз стали «старожилы» реалити. Теперь в комнаты тех пяти топовых пар ведущие проекта заселяют влюбленных, которые недавно вернулись в Периметр из Сейшельских островов.
Отметим, что Строкову обрадовала новость о том, что они с Сахновым заселяются в комнату, где раньше жила Черно и Оганесяна. Выяснилось, что девушке давно приглянулась эта жилплощадь, а вот ее возлюбленного это известие немного расстроило.
По словам проектанта, он где-то читал, что зеркала «вбирают, как губка» в себя всю плохую энергетику. Сахнов предложил Строковой чуть позже провести обряд очищения, а для начала просто завесить зеркало, которое весит сразу напротив кровати.
Нужно сказать, что Татьяна согласилась с предложением избранника. По мнению телезрителей «Дома-2», девушка хорошо понимает, что в комнате Александры и Иосифа на самом деле происходило очень много конфликтов и потасовок, от которых хочет уберечь свою пару.
Не так давно стало известно, что на телепроекте «Дом-2» стартовал второй сезон шоу «Спаси свою любовь», главными героями которого в этот раз стали «старожилы» реалити. Теперь в комнаты тех пяти топовых пар ведущие проекта заселяют влюбленных, которые недавно вернулись в Периметр из Сейшельских островов.
Отметим, что Строкову обрадовала новость о том, что они с Сахновым заселяются в комнату, где раньше жила Черно и Оганесяна. Выяснилось, что девушке давно приглянулась эта жилплощадь, а вот ее возлюбленного это известие немного расстроило.
По словам проектанта, он где-то читал, что зеркала «вбирают, как губка» в себя всю плохую энергетику. Сахнов предложил Строковой чуть позже провести обряд очищения, а для начала просто завесить зеркало, которое весит сразу напротив кровати.
«Зеркало напротив кровати меня, конечно же, очень сильно смущает. Его нужно занавесить. Оно явно собрало всю негативную энергетику», - заявил участник.
Нужно сказать, что Татьяна согласилась с предложением избранника. По мнению телезрителей «Дома-2», девушка хорошо понимает, что в комнате Александры и Иосифа на самом деле происходило очень много конфликтов и потасовок, от которых хочет уберечь свою пару.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:48