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Нотр-Дам-де-Пари удалось воссоздать геймеру в игре No Man’s Sky

После масштабного пожара собора Парижской Богоматери, геймер под ником 258100 смог воссоздать фасад исторического памятника всего за пять часов. Реплику Нотр-Дам-де-Пари энтузиаст построил в популярной игре No Man’s Sky.

Нотр-Дам-де-Пари удалось воссоздать геймеру в игре No Man’s Sky

Реддитор опубликовал скриншоты своей работы на сабреддите, посвященном игре про космос. По словам создателя, виртуальная постройка не является копией всей церкви, а лишь репликой ее фасада. Для того, чтобы «восстановить» частично пострадавший от огня собор Парижской Богоматери, пользователь использовал плагин, позволяющий создавать различные объекты в космическом мире с помощью 3D-редактора Blender. Фасад легендарного здания, воссозданный в No Man’s Sky имеет 2000 элементов.

Игрок сообщил, что смог построить лишь переднюю часть памятника архитектуры, так как полностью создать объект не удается, ведь возможности игры ограничены. Это не первая реакция игроков на пожар в Париже. Компания Ubisoft заявила, что собирается пожертвовать на восстановление Нотр-Дама 500 000 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:42

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