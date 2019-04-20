Владимир Долинский отметил 75-летний юбилей





Владимир Долинский получал образование в Щукинском театральном училище. Еще во время своего обучения он играл свои первые роли в Московском театре сатиры. Он выходил на сцену с такими признанными мастерами, как Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Вера Васильева, Ольга Аросева и многими другими замечательными артистами.В 60-е годы Владимир Долинский принимал участие в съемках юмористической программы «Кабачок «13 стульев». Артист также исполнял значимые роли. Зрителям он запомнился по фильмам «Тот самый Мюнхгаузен» и «Обыкновенное чудо», режиссером которых был Марк Захаров.В 27-летнем возрасте артист оказался в тюрьме. Он отбывал наказание за нарушение правил о валютных операциях. За время пребывания в местах лишения свободы, актер потерял не только множества ролей, но и семью. На свободу он вышел без возможности вернуться в свою квартиру – бывшая супруга его выписала. Друзья помогли ему вернуться в театр. Через некоторое время он женился на Наталье Волковой, в браке у них родилась дочь Полина, которая также приняла решение стать актрисой.В 90-е годы актер снова вернулся к съемкам в кино. Он принимал участие в таких фильмах, как «Графиня де Монсоро», «Ландыш серебристый», «Курортный роман» и «Москва, я люблю тебя!»О своем жизненном пути Владимир Долинский написал книгу «Записки непутевого актера». Автор без прикрас рассказал свою биографию, а также об отношении к жизни и театру.