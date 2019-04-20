АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создают материал с “искусственным метаболизмом”
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Владимир Долинский отметил 75-летний юбилей

Российский актер Владимир Долинский отмечает свое 75-летие. В честь юбилея выдающегося артиста журналисты рассказали о его нелегком жизненном пути.
Владимир Долинский отметил 75-летний юбилей

Владимир Долинский получал образование в Щукинском театральном училище. Еще во время своего обучения он играл свои первые роли в Московском театре сатиры. Он выходил на сцену с такими признанными мастерами, как Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Вера Васильева, Ольга Аросева и многими другими замечательными артистами.

В 60-е годы Владимир Долинский принимал участие в съемках юмористической программы «Кабачок «13 стульев». Артист также исполнял значимые роли. Зрителям он запомнился по фильмам «Тот самый Мюнхгаузен» и «Обыкновенное чудо», режиссером которых был Марк Захаров.

В 27-летнем возрасте артист оказался в тюрьме. Он отбывал наказание за нарушение правил о валютных операциях. За время пребывания в местах лишения свободы, актер потерял не только множества ролей, но и семью. На свободу он вышел без возможности вернуться в свою квартиру – бывшая супруга его выписала. Друзья помогли ему вернуться в театр. Через некоторое время он женился на Наталье Волковой, в браке у них родилась дочь Полина, которая также приняла решение стать актрисой.

В 90-е годы актер снова вернулся к съемкам в кино. Он принимал участие в таких фильмах, как «Графиня де Монсоро», «Ландыш серебристый», «Курортный роман» и «Москва, я люблю тебя!»
Владимир Долинский отметил 75-летний юбилей

О своем жизненном пути Владимир Долинский написал книгу «Записки непутевого актера». Автор без прикрас рассказал свою биографию, а также об отношении к жизни и театру.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Boston Dynamics начнет продажу роботов
Кайли Дженнер показала, как выглядит
Житель Бельгии установил мировой рекорд
Ученые: Употребление сыра снижает риск
Владимир Долинский отметил 75-летний
Роскосмос заявил об угрозе советских
Даниил Сахнов уверен, что комнату Саши
Нотр-Дам-де-Пари удалось воссоздать
Названы восемь тонких признаков,
Актрисе Кармен Электре исполняется 47
Sony запатентовала рюкзаки и сумки с
Эксперты назвали самые популярные
Медики связали проблемы с зубами и
На юго-западе Москвы женщина
Анастасия Цветаева призналась, что
Девушка Саймона Марданшина поскандалила
Павел Табаков не считает себя
Ученые создают материал с
Ученые рассказали о повышающих риск
Али Эрсан Дуру не появился на открытии
Супруг Ксении Собчак намекает на свое
Snapdragon 735 станет первой платформой
Принцесса Диана родила первенца в
На вечеринке по случаю дня рождения
Специалисты JAXA: Стали известны первые
Андрей Черкасов опроверг слухи о том,
Дочь Юрия Яковлева не смогла простить
Легендарный хоккеист Александр Мальцев
Российские корабли примут участие в
Тело Ирины Цывиной не смогут похоронить
Просмотреть все новости