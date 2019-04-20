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Актрисе Кармен Электре исполняется 47 лет

Американская модель и актриса Кармен Электра 20 апреля празднует 47-летие. Публика отмечает, что знаменитость лишь молодеет с годами.
Актрисе Кармен Электре исполняется 47 лет

Первую свою победу в конкурсе Кармен Электра получила в пять лет, когда принимала участие в танцевальном состязании. Из своего небольшого города модель переехала в 18 лет, а первый большой успех она получила в результате участия в шоу “Это магия”. В 1991 году артистка переехала в Калифорнию, где познакомилась с известным музыкантом Принсом. Она подписала контракт с его маркой, благодаря чему стала известной исполнительницей. Сольный диск Электры не имел успеха, поэтому она нашла себя в модельной карьере.

Кармен Электра запомнилась публике благодаря фильмам “Очень страшное кино”, “Отличный гамбургер” и “Оптом дешевле 2”. Поклонники модели отмечают, что ее внешность остается привлекательной, несмотря на годы, и она продолжает входить в списки самых красивых знаменитостей.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:24

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