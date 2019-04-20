Роскосмос заявил об угрозе советских ядерных спутников
Представитель Роскосмоса Сергей Мещеряков заявил об опасности, оставленной советскими ядерными спутниками на высоте около одной тысячи километров. По его словам, облако состоит из калий-натриевых капель, попавших в окружающую среду еще в 70-е годы по вине СССР.
Сергей Мещеряков представляет ЦНИИмаш, главный научный институт Роскосмоса. Он заявил о том, что в обязанности и ответственность России входит слежение за опасным для спутников облаком из калий-натриевых капель, сформировавшихся из-за утечки на советской ядерной космической технике еще в 70-е годы 20 века. Речь идет об энергетических установках «Бук», применяемых на средствах радиолокационной разведки «УС-А». Их в СССР запускали в космос с 1965 по 1988 год. Уже тогда было известно о техническом несовершенстве и опасности данной модели для окружающей среды, что вызывало сильные протесты мирового сообщества и также НАТО.
Наибольшую опасность это калий-натриевое облако представляет спутникам, находящимся на высоте 950 километров, но она сохраняется и на отметке одной тысячи. Представитель Роскосмоса отмечает, что эти вещества крайне стойкие, и испарение одной капли займет не менее 800 лет, поэтому подобная угроза остается актуальной и для многих следующих поколений. Сергей Мещеряков уверен: так как именно СССР ответственен за появление этих ядерных выбросов в космосе – то обязанности по слежению и минимизации рисков теперь лежат конкретно на России.
Сергей Мещеряков представляет ЦНИИмаш, главный научный институт Роскосмоса. Он заявил о том, что в обязанности и ответственность России входит слежение за опасным для спутников облаком из калий-натриевых капель, сформировавшихся из-за утечки на советской ядерной космической технике еще в 70-е годы 20 века. Речь идет об энергетических установках «Бук», применяемых на средствах радиолокационной разведки «УС-А». Их в СССР запускали в космос с 1965 по 1988 год. Уже тогда было известно о техническом несовершенстве и опасности данной модели для окружающей среды, что вызывало сильные протесты мирового сообщества и также НАТО.
Наибольшую опасность это калий-натриевое облако представляет спутникам, находящимся на высоте 950 километров, но она сохраняется и на отметке одной тысячи. Представитель Роскосмоса отмечает, что эти вещества крайне стойкие, и испарение одной капли займет не менее 800 лет, поэтому подобная угроза остается актуальной и для многих следующих поколений. Сергей Мещеряков уверен: так как именно СССР ответственен за появление этих ядерных выбросов в космосе – то обязанности по слежению и минимизации рисков теперь лежат конкретно на России.
Политика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:53