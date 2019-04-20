Роскосмос заявил об угрозе советских ядерных спутников





Сергей Мещеряков представляет ЦНИИмаш, главный научный институт Роскосмоса. Он заявил о том, что в обязанности и ответственность России входит слежение за опасным для спутников облаком из калий-натриевых капель, сформировавшихся из-за утечки на советской ядерной космической технике еще в 70-е годы 20 века. Речь идет об энергетических установках «Бук», применяемых на средствах радиолокационной разведки «УС-А». Их в СССР запускали в космос с 1965 по 1988 год. Уже тогда было известно о техническом несовершенстве и опасности данной модели для окружающей среды, что вызывало сильные протесты мирового сообщества и также НАТО.Наибольшую опасность это калий-натриевое облако представляет спутникам, находящимся на высоте 950 километров, но она сохраняется и на отметке одной тысячи. Представитель Роскосмоса отмечает, что эти вещества крайне стойкие, и испарение одной капли займет не менее 800 лет, поэтому подобная угроза остается актуальной и для многих следующих поколений. Сергей Мещеряков уверен: так как именно СССР ответственен за появление этих ядерных выбросов в космосе – то обязанности по слежению и минимизации рисков теперь лежат конкретно на России.