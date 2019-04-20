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Девушка Саймона Марданшина поскандалила с новенькой участницей «Дома-2»

Возлюбленная одного из самых ярких героев реалити-шоу «Дом-2» Саймона Марданшина Анастасия Якуб поскандалила с новенькой участницей проекта. Длинноволосая красавица заявила Анастасии Милославской, чтобы та больше не лезла в ее сторону.

Девушка Саймона Марданшина поскандалила с новенькой участницей «Дома-2»

Ранее стало известно, что за симпатию Марданшина решила бороться девушка, которая не так давно пыталась завоевать сердце бывшего избранника Юлии Щегловой. Анастасия заявила, что не видит больше смысла ухаживать за Евгением Ромашовым, поэтому решила «переключиться» на Саймона.

Несколько часов назад в социальных сетях появилась серия видеороликов, на которых запечатлен скандал Якуб и Милославской. Выяснилось, что новенькая участница «Дома-2», пока Саймон с возлюбленной отсутствовали в Периметре, решила приготовить молодому человеку вкусный обед, который отнесла в комнату к парочке.

Когда же Марданшин и Якуб вернулись на Поляну, Саймон, не раздумывая, отнес приготовленную еду Милославской на общую кухню и попросил Анастасию больше не оказывать ему подобных знаков внимания.

Девушка Саймона Марданшина поскандалила с новенькой участницей «Дома-2»

Стоит отметить, что девушку Саймона подобные действия Милославской вывели из себя. Анастасия поспешила объяснить новенькой героине «Дома-2», что больше не хочет, чтобы та лезла в ее пару.

«Ты глупая или притворяешься? Если ты это сделала, уже конфликт сделан! Ты что думала, что я буду спокойно смотреть на то, как ты будешь готовить для моего мужика?! В мою сторону больше не лезь. Запомни, Саймона сторона – моя сторона!» - заявила Настя Якуб.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:37

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