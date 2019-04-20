Девушка Саймона Марданшина поскандалила с новенькой участницей «Дома-2»

«Ты глупая или притворяешься? Если ты это сделала, уже конфликт сделан! Ты что думала, что я буду спокойно смотреть на то, как ты будешь готовить для моего мужика?! В мою сторону больше не лезь. Запомни, Саймона сторона – моя сторона!» - заявила Настя Якуб.



