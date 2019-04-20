Названы восемь тонких признаков, указывающих на проблемы с почками





Одной из причин отказа почек может быть высокое артериальное давление. В этом случае следует обратиться к доктору и пройти обследование, чтобы установить, чем конкретно вызвана гипертония. Еще один явный признак нарушения работы парного органа – это частое или редкое мочеиспускание. Если у человека наблюдаются общие симптомы анемии, такие как головокружение и внезапная усталость, следует проконсультироваться с врачом, так как, возможно, речь идет о дисфункции почек.К другим симптомам следует отнести судороги ног, бессонницу, одышку, учащенный пульс и бледный цвет кожного покрова. Согласно результатам последних исследований, нарушение работы фасолевидного органа нередко связано с ухудшениями вербальной памяти, когнитивных способностей и абстрактных рассуждений. Из-за почечной недостаточности у людей часто возникают боли в зоне поясницы и отечность в ногах.Медики рекомендуют с осторожностью относиться к вышеперечисленным факторам и обязательно обращаться к доктору. В худшем случае, при игнорировании данных признаков, может случиться непоправимое, уверяют специалисты.