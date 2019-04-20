Sony запатентовала рюкзаки и сумки с гибким дисплеем
Компания Sony запатентовала необычные рюкзаки и сумки. Они должны иметь гибкий дисплей, температурный датчик и акселерометр, позволяющие умным вещам самостоятельно реагировать на изменения окружающей среды.
Соответствующий патент компания Sony подала во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) представили еще в 2017 году, но официальная публикация документов состоялась совсем недавно. Технологический гигант рассматривает возможность производства умных рюкзаков и сумок со встроенными гибкими экранами. Опубликованные патенты содержат немного информации о технической стороне данного вопроса, но некоторые подробности имеются.
Подобные дисплеи Sony планирует производить по технологии гибкой электронной бумаги. Такое решение позволит снизить энергопотребление до минимума и обеспечит высокое качество отображения. Умные сумки и рюкзаки также получат аккумуляторы, контроллеры и специальные переключатели для управления. Предполагается наличие разных режимов работы и способов отображения картинок.
Еще одной особенностью таких умных вещей могут стать температурный датчик и акселерометр. Вместе они будут реагировать на изменения окружающей среды и сообщать об этом владельцу. Выйдут ли подобные новинки на рынок – неизвестно, Sony ни разу не упоминала такие решения в своих выступлениях и анонсах.
Соответствующий патент компания Sony подала во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) представили еще в 2017 году, но официальная публикация документов состоялась совсем недавно. Технологический гигант рассматривает возможность производства умных рюкзаков и сумок со встроенными гибкими экранами. Опубликованные патенты содержат немного информации о технической стороне данного вопроса, но некоторые подробности имеются.
Подобные дисплеи Sony планирует производить по технологии гибкой электронной бумаги. Такое решение позволит снизить энергопотребление до минимума и обеспечит высокое качество отображения. Умные сумки и рюкзаки также получат аккумуляторы, контроллеры и специальные переключатели для управления. Предполагается наличие разных режимов работы и способов отображения картинок.
Еще одной особенностью таких умных вещей могут стать температурный датчик и акселерометр. Вместе они будут реагировать на изменения окружающей среды и сообщать об этом владельцу. Выйдут ли подобные новинки на рынок – неизвестно, Sony ни разу не упоминала такие решения в своих выступлениях и анонсах.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:15