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Sony запатентовала рюкзаки и сумки с гибким дисплеем

Компания Sony запатентовала необычные рюкзаки и сумки. Они должны иметь гибкий дисплей, температурный датчик и акселерометр, позволяющие умным вещам самостоятельно реагировать на изменения окружающей среды.
Sony запатентовала рюкзаки и сумки с гибким дисплеем

Соответствующий патент компания Sony подала во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) представили еще в 2017 году, но официальная публикация документов состоялась совсем недавно. Технологический гигант рассматривает возможность производства умных рюкзаков и сумок со встроенными гибкими экранами. Опубликованные патенты содержат немного информации о технической стороне данного вопроса, но некоторые подробности имеются.

Подобные дисплеи Sony планирует производить по технологии гибкой электронной бумаги. Такое решение позволит снизить энергопотребление до минимума и обеспечит высокое качество отображения. Умные сумки и рюкзаки также получат аккумуляторы, контроллеры и специальные переключатели для управления. Предполагается наличие разных режимов работы и способов отображения картинок.

Еще одной особенностью таких умных вещей могут стать температурный датчик и акселерометр. Вместе они будут реагировать на изменения окружающей среды и сообщать об этом владельцу. Выйдут ли подобные новинки на рынок – неизвестно, Sony ни разу не упоминала такие решения в своих выступлениях и анонсах.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:15

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