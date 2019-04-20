Ученые создают материал с “искусственным метаболизмом”





Новая разработка построена в биоинженерной лаборатории Корнелльского университета, а непрерывная и автономная работа достигается путем внедрения искусственной ДНК. Таким образом созданный материал повторяет функции биологических клеток и тканей, что исследователи называют “искусственным метаболизмом”. Ученые пытаются создать “живые” машины, а новый биоматериал демонстрирует самоорганизацию, развитие и способность к обмену веществ.Как отметили ученые, в своей работе они попытались создать материалы, отличающиеся реалистичностью. Разработка имитирует бесконечный метаболический цикл организма, поглощающий энергию и замещающий старые клетки. В среде с питательными веществами созданная “живая” машина растет подобно развивающимся нейронам мозга. Между тем, материал также позволяет своей хвостовой части отмирать и разлагаться, создавая вид постоянно отрастающей плесени слизи.