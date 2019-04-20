На юго-западе Москвы женщина подозревается в нанесении ножевого ранения знакомому





59-летний мужчина был доставлен бригадой «Скорой помощи» в медучреждение с подозрением на тяжелое ножевое ранение. После осмотра медики определили пациента в реанимационное отделение. Был поставлен диагноз «проникающее колото-резанное ранение в область грудной клетки». В связи с подозрением в причастности к нанесению травмы третьего лица были вызваны сотрудники полиции.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала безработную женщину 1965 года рождения, которая находилась вместе с пострадавшим в квартире в момент причинения ущерба его здоровью. Предположительно, между ними возникла ссора, которая окончилась поножовщиной. Задержанная подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данному факту возбуждено уголовное дело.